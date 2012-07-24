احتمال وقوع سیلاب دوباره در گلستان

رسول حسام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از عصر امروز با ورود سامانه ناپایدار تا روز جمعه، بارشهای رگباری را شاهد خواهیم بود.

وی اظهار داشت: با ورود این سامانه آبگرفتگی خیابانها و سیلابهای ناگهانی بویژه در مناطق کوهستانی دور از انتظار نخواهد بود.

وی خواهان اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و رعایت مسائل ایمنی از سوی هم استانیها و مسافران شد.

به گزارش هواشناسی گلستان، آسمان گلستان در صبح سه شنبه در مناطق شرقی صاف و در مناطق غربی ابری است و از بعد از ظهر سه شنبه سامانه ناپایدار به استان وارد می شود.

رگبار و رعد برق، آبگرفتگی معابر عمومی و وقوع سیل از جمله پیش بینی های هواشناسی است.

مراوه تپه در 24 ساعت گذشته با 35 درجه سانتیگراد گرمترین شهر استان بوده است.

به گزارش مهر، بارندگیهای اخیر حدود 950 میلیارد ریال خسارت در گلستان برجای گذاشته است.