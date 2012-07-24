دشمن برای نفوذ به دانشگاه ها تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، نوذر قنبری درجمع اعضای بسیج کارمندی این دانشگاه اظهار داشت: نیاز امروز دانشگاه ها،تلاش علمی،کار معنوی و حاکم کردن روحیه جهادی در سایه فعالیت های فرهنگی است.

وی افزود: برای توسعه ی علمی وکیفی باید متوجه رشد فرهنگی باشیم چرا که سلطه گران از سلطه های اقتصادی و علمی برای سلطه فرهنگی استفاده می کنند.

قنبری در ادامه تاکید کرد: توسعه ی فرهنگی از مهمترین ابزار برای مقابله با چالش های جامعه می باشد، چرا که همین ارزش و اهمیت فرهنگ است که دشمنان انقلاب ازجنگ سخت افزاری به تهاجم فرهنگی وجنگ نرم روی آورده‌اند و سال‌هاست تلاش می‌کنند تا از راه فعالیت‌ها و برنامه‌های مختلف،به فرهنگ ما ضربه بزنند.

وی تصریح کرد: دشمنان برای نفوذ در فکر و فرهنگ جامعه بهترین محیط و مناسب ترین حوزه را دانشگاه می دانند، بنابراین ازشما بسیجیان انتظارمی رود تا همواره با تلاش های خود نسبت به روشن کردن بینش ها و فرایندی که درجامعه است، تلاش مضاعف داشته باشید.

قنبری یادآورشد: تاکید رییس دانشگاه آزاد اسلامی همواره برتوسعه ی فرهنگی و کیفی بوده است و به اعتقاد من این دومقوله، جدای ازهم نیستند.

وی افزود: دراین راستا،ازسوی دفاترنهادرهبری وفرهنگ اسلامی،بسیج استادان، دانشجویان، کارمندان و تشکل های دانشجویی، باتعامل، همفکری وهمسو درپیشبرد اهداف مقدس دانشگاه تلاش های ارزنده ای انجام می شود.

درادامه فرمانده سپاه ناحیه کرمانشاه گفت: بسیج کارمندی به عنوان نیروهای انقلابی جامعه درهمه ی مبانی ومسایل دغدغه خاطر داشته اند.

سرهنگ اله بخش جهانبخشی خطاب به کارمندان بسیجی تاکید کرد: اکنون که وارد این عرصه شده اید، بدانید که خداوند توفیق خدمت به شما داده است تا ادامه دهنده راه شهدا وامام راحل وکسانی که برای دین و نظام زحمت کشیده اند، باشید و پرچم اسلام را به صاحب اصلی حکومت برسانید.

وی افزود: لباس بسیجی ازامانت هایی است که باید از آن خوب پاسداری شود و شما بسیجیان باید برای حل دغدغه هایی که درسطح جامعه وجوددارد، باحوصله ورفتارمنطقی انجام وظیفه نمایید.

وی تاکید کرد: بنابراین باید همواره درعرصه حضورداشته باشید و راجع به مسایلی که می دانید حق است آن را پیگیری کنید وبه نتیجه برسانید.

جهانبخشی تصریح کرد: اگردربسیج به دنبال نام ونان هستیم باید ازآن کناره گیری کنیم، چراکه بسیج یعنی گمنامی ونانی درآن نیست. بنابراین ما باید به عنوان رهبران جامعه وظیفه ی خودرابدانیم شهدا را از یاد نبریم وهمواره پیرو راه آن ها باشیم.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه مرکزی است که می تواند تمام جامعه را به دنبال خود بکشاند، ازشما دانشگاهیان وقلم به دستان انتظار می رود، راجع به جایگاه ایثار وشهادت ومسایل فرهنگی بیش ازپیش پژوهش کنید.

درپایان این مراسم فرمانده بسیج کارمندی دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه براهیمت تشکیل حلقه های صالحین درمیان اعضا تاکید کرد.

بهزاد باقری گفت: باید برای رسیدن به هدف مورد نظر یعنی همان جامعه ی مطلوب تلاش کنیم.