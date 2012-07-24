شورشیان سوری کمک اسرائیل را نپذیرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، "آویگدور لیبرمن" با بیان این موضوع در ادامه گفت : مخالفان سوری پیشنهاد همکاری اسرائیل را رد کردند . ما به آنها پیشنهاد ارائه کمک های انسان دوستانه را دادیم اما آنها نپذیرفتند.

لیبرمن در حالی این ادعا را مطرح می کند که پیشتر خبرهای متعددی درباره ارسال سلاح از سوی رژیم صهیونیستی به شورشیان سوری منتشر شده بود.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در ادامه گفت : هر چند ما به آنها پیشنهاد کمک داده بودیم اما همه به ما توصیه می کردند که از آنها ( شورشیان سوری ) دوری کنیم.

لیبرمن افزود : ما نمی خواستیم که خود را به شورشیان سوری تحمیل کنیم. این امر بعید است که ما خود را به کسی تحمیل کنیم . ما فقط پیشنهاد می دهیم اما خود را تحمیل نمی کنیم.

لیبرمن در حالی مدعی شده که شورشیان سوری از قبول کمک های رژیم صهیونیستی خودداری کرده اند که این افراد با کسب کمک های خارجی به حیات خود ادامه می دهند.