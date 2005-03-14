شايد قدم آخر را برداريم؛با هنگامه ضرب الاجل به اروپا فاصله اي نيست// توقف،موضع لفظي اروپاست// روي لبه تيغ جلو مي رويم// نوع مذاكره اروپا به گونه اي است كه گويي ايران بمب اتم دارد// در صورت اثبات معامله پشت پرده اروپا و آمريكا ديگر مذاكره كردن ما منتفي است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، سيروس ناصري رييس‎ كميته‎‎ فني‎ و هسته اي‎ ايـران در مذاكرات‎‎ با اروپايي‎ ها درگفت وگوي ويژه خبري شبكه 2 سيماي جمهوري اسلامي ايران در خصوص روند مذاكرات گفت : مذاكرات خيلي جدي، دقيق، حساب شده و بر طبق برنامه ريزي و طرحي كه داشتيم قدم به قدم به پيش مي رود.



وي درباره سابقه بحث توقف غني سازي در روند مذاكرات توضيح داد : اين موضوع در اولين سفر وزراي سه كشور اروپايي به تهران و در خلال مذاكرات سعد آباد توسط اروپايي ها مطرح و متن پيش نويسي كه براي آن توافق نامه توسط اروپايي ها تنظيم شد، شامل بندي در مورد توقف بود.



ناصري افزود : بر آن مبنا يكي از شرايطي كه اروپايي ها مايل بودند حتما در آن توافق نامه ببينند اين بود كه با مذاكره در يك دوره مشخص روي توقف به نتيجه برسيم اما اين بند در همان مذاكرات سخت اوليه شكست و حذف شد.



ناصري ياد آورشد : بعد از يك دوره كشاكش، در اولين دور از مذاكراتي كه منجر به توافقنامه پاريس شد، اروپايي ها پيش نويسي را تهيه كرده بودند كه در آن عبارت تضمين هاي عيني را آورده و نوشته بودند تضمينات عيني مساوي توقف است اما در همان جلسه اول، در مباحث اين موضوع نيز حذف شد و در نتيجه در توافق پاريس اثري از بحث توقف ديده نشد هرچند بعد از آن هم باز هم اين موضوع را به عنوان مواضع ذهني خود اعلام مي كردند.



رييس گروه مذاكره كننده ايران در كارگروه فني و هسته اي تصريح كرد : اين سنگين ترين چيزي است كه بالاخره بايد اروپايي ها بپذيرند و اين كه ما توقع داشته باشيم به سرعت از موضع خود بطور رسمي كنار بكشند، كار ساده اي نيست.

وي افزود : بر اساس قرائن و شواهد بسيار روشن و دقيق، براي من قطعي است كه بعد از تمام مذاكرات به خصوص اين 4 دور گذشته، اروپايي ها آمادگي دارند كه راه حلي بر مبناي بجز توقف داشته باشيم و و بجايي برسيم كه توليد سوخت هسته اي خود را داشته باشيم و تضمين هاي كافي هم به آنان داده شود.



ناصري تصريح كرد : اروپايي ها به طرق مختلف مي خواهند به ما فضا بدهند و مسير مذاكره را به سمتي بكشانند كه پيشنهاداتي در اين زمينه مطرح شود.



وي با بيان اينكه " تا وقتي اروپا نتواند به تفاهمي كامل و همه جانبه برسد به شدت نگران اين است كه بحث توقف را علني كند"، گفت : موضع لفظي اروپا توقف است و آنچه كه در مذاكرات مي گذرد اين است كه بجز توقف چه راه حل ديگري مي توانيم، داشته باشيم.

ناصري افزود : يكي از بحث هاي ما اين است كه چه كسي اول بايد پيشنهاد دهد و در اين رابطه اروپايي ها از روز اول از ما خواستند كه پيشنهاداتمان را در مورد تضمينها بدهيم اما اين روش معقولي براي ما نيست .



وي با بيان اينكه آنها هر پيشنهاد و تضميني را ازسوي ايران كافي نخواهند دانست گفت : ما روش آنان را دنبال نمي كنيم و بر اين اساس از آنها خواستيم كه بگويند چه تضميني مي خواهند.



ناصري با تاكيد بر وجود راه حل هاي فني و سياسي براي تضمين گفت : ما موظف نيستيم حتما راه حلي بدهيم كه وراي مقررات بين المللي و پادمان باشد .



وي با بيان اين جمله كه "به اين خاطر با اروپايي ها مذاكره مي كنيم كه آنان گفتند مي خواهند در خلال اين كار، روابط خود را با ما تقويت كنند و ارتقاء روابط براي آنها خيلي مهم است، گفت : در كميته سياسي بحث ها تا حدودي روشن به پيش مي رود ؛ اما در كميته اقتصادي به دليل محدوديت هايي كه اروپا دارد هنوز پيشرفت چنداني ديده نشده است.

ناصري مباحث كار گروه هسته اي را سخت ترين مباحث و حل آن را زمينه ساز حل بسياري مسايل ديگر خواند و گفت : روي لبه تيغ جلو مي رويم و به هيچ وجه مطمئن نيستيم كه حتما به نتيجه مي رسيم .



وي افزود : ما زمان را باز نگذاشته ايم و به زماني كه پيشنهادمان را روي ميز بگذاريم و به اروپا ضرب الاجل دهيم چندان فاصله نداريم .

ناصري با بيان اينكه سال آينده سال تعيين كننده اي در مسير مذاكرات خواهد بود، گفت : ما درگيري نمي خواهيم ولي اگر آنها نتوانند پاسخگو باشند به آنچه كه از ديد ما يك ديدگاه و توافق منطقي است، هر مسيري مي خواهند بروند و ما نيز آمادگي داريم كه با تبعات آن دست و پنجه نرم كنيم چون آنها گرفتارتر خواهند شد.

وي احتمال اعلام ضرب الاجل براي اروپا را در كمتر از سه ماه آينده اعلام كرد و در عين حال گفت : من نمي خواهم زمان بگويم چون زمان يكي از اهرم هاي مذاكرات ماست و آنها اين را مي دانند.

ناصري سه مرحله آژانس اتمي، كنفرانس بازنگري معاهده ان پي تي و نشستهاي گروه مشورتي دبيركل براي بررسي وضعيت چرخه سوخت در كشورها را مراحلي حساس براي ايران خواند .



نماينده ايران در كميته كارشناسي دبير كل براي بررسي وضعيت چرخه سوخت "MNA" در خصوص مباحث شكل گرفته در اين گروه گفت : سه رويداد اساسي در نشستهاي اين گروه حائز اهميت بود اول اين كه بسياري از اعضاي كميته با ايجاد محدوديت در فعاليتهاي هسته اي در زمينه چرخه سوخت مخالفند، دوم اينكه بعد از بحث هاي طولاني دو پيشنهاد مبني بر ايجاد تاسيسات جديد در حد قاره اي و منطقه اي تصويب شد و در خلال آن بحث تعيين نطنز به عنوان يكي از مراكز تامين منطقه اي سوخت مطرح گرديد كه در دست بررسي است .



وي به رسميت شناختن ايران به عنوان كشوري كه تاسيسات توليد سوخت دارد را سومين موضوع قابل توجه در اين زمينه خواند و گفت : اين بدان معناست كه حتي اگر كميته اصلاح ساختار سازمان ملل را پيشنهاد دهد كه كشورهايي كه تاكنون تاسيسات غني سازي ندارند ديگر نداشته باشند، باز هم شامل حال ما نمي شود چون ما رسما جزو 7 كشوري شناسايي شديم كه تاسيسات توليد سوخت داريم.



اين ديپلمات ايراني در بخش ديگري از اين برنامه خبري گفت : اروپاييها به ما اطمينان دادند كه معامله پشت پرده اي با آمريكا نداشته باشند و ما گفتيم كه به اين آساني باور نمي كنيم چون آنچه كه در خبرها مي بينيم غير از اين است. بر اين اساس امروز يا فردا احتمالا با سه كشور صحبت خواهد شد كه در مورد نامه اي كه به ما دادند و در مورد خبر معامله پشت پرده اي كه به كار ما مربوط مي شود، به ما توضيح دهند .



وي افزود : اگر آنها بخواهند معامله اي در پشت پرده داشته باشند اصلا دليلي ندارد كه ديگر با آنها مذاكره كنيم و اروپايي ها مي گويند كه موضع ما اين نيست و مي گويند تنها چيزي كه آنها به آمريكايي ها گفته اند اين است كه اگر روزي با ما به توافق نرسيدند و مساله بطور كامل حل نشود، موضع آنها نيز اين است كه پرونده به شوراي امنيت برود كه ما روي اين نيز حرف داريم.

ناصري‎ با بيان‎ اينكه‎‎ بـا ارسـال‎ پـرونـده هسته‎‎ اي‎‎ ايران‎ به شوراي امنيت،‎ اروپايي‎ ها ضرر خواهند كرد، به‎‎ علت‎ مذاكره اروپايي‎هـا با ايران‎‎ اشاره ‎‎كرد و گفت‎: فرانسه و آلمـان مخالف‎ حمله‎‎ آمريكا به عراق‎ بودند و اكنـون‎ نيز خواهان‎ درگيري‎‎ جديدي در منطقه‎ نيستنـد و انگلستان‎‎ نيـز بـه‎ عنـوان پـل‎ ارتبـاطي‎ آمريكا و اروپا به‎‎ جمع‎ اين‎ كشورها پيوستـه است‎ .



وي افزود : هرگاه مذاكرات ما با اروپا حساس شده، استراو به واشنگتن رفته است.

وي در پاسخ به سوالي در خصوص علت لغو سفر دكتر حسن روحاني به لندن گفت : آنها به ما گفتند روحاني فقط مي خواهد در اين سفر بيايد تا به ما ضرب الاجل دهد.



ناصري افزود : برداشت من اين است كه انگليسي ها مي ترسيدند با حرفي كه آقاي روحاني درديدار با بلر خواهد زد مسير به سمت شكستن رود و نمي خواستند كه بلر را در مقطع انتخابات در معرض موضعي بگذارند كه توجيه آن براي دولت انگلستان سخت باشد.

ناصري در خصوص نقش آمريكا در روند مذاكرات با اروپا گفت : اصل دعواي ما با آمريكاست و اروپايي ها معمولا يك سلسله مواضعي را بر اساس موازين بين المللي تكرار مي كنند، اما بحث هايي كه به امنيت دنيا مربوط مي شود تا حالا دست اروپا نبوده و يكي دوبار هم كه خواسته دخالتي در اين گونه مسايل انجام دهد، در نهايت آمريكايي ها گفتند اشتباه مي كنيد و راه را آمريكايي ها باز كرده اند.

رييس گروه مذاكره كننده ايران در كارگروه هسته اي با بيان اينكه در اين مقطع زماني براي اروپا موفقيت در اين امر يك ضرورت است و براي ما يك مزيت، گفت: ما ترجيح مي دهيم كه با توافق بتوانيم كارمان را دنبال كنيم چون اين مي تواند روابط ما را نيز بهتر شكل دهد، اما اجباري نداريم.



وي افزود : اگر مذاكرات شكست بخورد اروپا بسادگي نخواهد توانست در هيچ موضوع سياسي دنيا نقش اساسي داشته باشد و اين تعيين كننده است ، اين جايي است كه به ما فضا مي دهد كه با اروپا كار كنيم و با مذاكره دقيق و با حساسيت، اين ها را قدم به قدم به جايي بكشانيم كه موضعشان به قاعده بنشيند كه اهداف ما تامين شده باشد.

وي همچنين در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به صرفه اقتصادي فعاليتهاي هسته اي ازجمله چرخه سوخت گفت : براساس مباني كه اروپايي ها تعريف مي كنند اگر فناوري هسته اي براي ما اقتصادي نيست، براي آلمان و هلند هم اقتصادي نيست و اگر براي آلمان و هلند اقتصادي است، براي ما هم اقتصادي است.



ناصري با اشاره به فعاليتهاي سازمان انرژي اتمي در ساخت نيروگاه هسته اي گفت : وقتي ما مستقل باشيم همه مي خواهند با ما شراكت كنند ولي اگر از خودمان چيزي نداشته باشيم از همان ابزار به عنوان اهرمي عليه ما استفاده مي كنند، به خصوص در بحث هسته اي.



وي در اين راستا همچنين تصميم مجلس در الزام دولت به دستيابي به فناوري هسته اي و ساخت نيروگاه براي تامين20 هزار مگاوات برق هسته اي را تصميمي به جا خواند و گفت : انشاء الله دولت به صورت قاطع اين مساله را دنبال خواهد كرد.

رييس گروه ايراني در كارگروه هسته اي در بخش ديگري از سخنانش تاكيد كرد: اروپايي ها اصرار مي كنند تا ما پيشنهاداتمان را براي تضمين هاي عيني بدهيم و اگر پيشنهادمان را روزي روي ميز بگذاريم اين پيشنهاد آخر خواهد بود و داريم به اين نقطه مي رسيم و چه بسا در مقطع سوم فروردين يا همان روزها، تكليفمان را با آنها روشن كنيم.



وي افزود : كليد تعليق در دست ماست و هر گاه اراده كنيم آن را دوباره راه خواهيم انداخت .

وي تاكيد كرد : نوع مذاكره اروپايي ها با ما به گونه اي است كه انگار ما بمب اتم داريم ؛ در صورتي كه ما نه به دنبال بمب اتم هستيم، نه مي خواهيم و نه به دردمان مي خورد و آن را هم بر ضد امنيتمان مي دانيم.

ناصري با اشاره به مبحث تضمينهاي عيني و قطعي در موافقتنامه پاريس گفت : در توافقنامه پاريس يك بند اصلي آمده كه ايران تضمين هاي عيني مي دهد، براي اينكه برنامه هسته اي ايران منحصرا صلح آميز باقي بماند و بطور مساوي اروپا تضمين هاي قطعي بدهد.

وي افزود : براي رسيدن به راه حل، توقع آنها از تضمينات عيني بايد در حدي باشد كه اروپا بتواند در اين پنج رشته تضمين هاي قطعي به ما بدهد.



ناصري تصريح كرد : اروپايي ها چيزي ندارند كه روي ميز بگذارند و چيزي ندارند كه بتوانند تعهد جدي بدهند و اگر تعهد هم بدهند نمي توانند تضمين قطعي بدهند.



وي افزود : اروپايي ها تعهدي در پاريس دادند كه از عهده آن بر نمي آيند و به همين دليل ناچارند توقع خود را پايين بياورند.



ناصري در پاسخ به اين سوال كه در صورت عدم پذيرش پيشنهادات ايران ازسوي اروپا، جمهوري اسلامي ايران چه خواهد كرد گفت: تمام تاسيسات دست ماست و با اراده اي همه چيز دوباره راه مي افتد، وسعت مي يابد و اگر اين جريان بخواهد به سمت بحران برود ما هم ساكت نمي نشينيم و خود آنها هم اين را مي دانند .

وي به روند پرونده هسته اي ايران و حل ابهامات آن اشاره كرد و گفت : در آخرين گزارش البرادعي آمده است كه ايران بيشتر اقدامات اصلاحي را انجام داده، يكي دو موضوع كوچك باقي مانده و مي دانند كه ما اين موضوعات را حل مي كنيم و به جايي كه آژانس اعلام كند اقدامات اصلاحي را انجام داده ايم، مي رسيم .



وي افزود : به محض اين كه اين امر محقق شد ديگر هيچ بهانه حقوقي كه بخواهند به واسطه آن از ما تعليق را بخواهند وجود ندارد.

ناصري در خصوص اين احتمال كه اروپا و آمريكا بعد از به نتيجه نرسيدن مذاكرات، ايران را مقصر جلوه دهند گفت : پيشتر دغدغه تعليق دراز مدت و قانوني شدن محروميت ايران را داشتيم و به نظر من اين موضوع خيلي سست شده است هرچند هنوز مورد نگراني ماست، به همين دليل به اروپايي ها مي گوييم كه زمان براي شما كوتاه است چون كاري كه شما و آمريكا كرديد و توضيحاتي كه درباره معامله نكردن با آمريكا به ما داده اند هنوز براي ما روشن نيست.



وي افزود : اين خطر وجود دارد كه اين سفره را آنقدر گسترده كنند كه اگر ما قبول نكرديم بگويند چيز بسيار عالي به ايران عرضه كرديم و حالا كه ايران نمي خواهد كوتاه بيايد پس حتما به دنبال تسليحات است. ما اين را به عنوان يك خطر احساس مي كنيم و به همين دليل بحث هاي ما خيلي سخت تر شده و فشار بيشتر شده و داريم به مرحله اي مي رسيم كه شايد ديگر قدم آخر را برداريم.



وي اعلام كرد : نماينده يكي از سه كشور اروپايي قبل از اينكه جرج بوش به كشورشان برود در گفت وگويي طولاني از من خواهش كرد كه يك ليست از هرآنچه كه مي خواهيم به آنها بدهيم تا آن را به بوش بدهند و در مقابل حرف ما اين بود كه ما اصلا نه چيزي از شما مي خواهيم و نه از او، ما مي خواهيم سوخت توليد كنيم و اتفاقا چون آمريكا در منطقه درگير است اگر چيزي لازم دارد بگويد تا شايد ما كمكش كنيم كه گرفتاري هايش را جمع و جور كند.



ناصري گفت : شايد اروپا مي خواهد اين ليست بلند بالا را به آمريكا بدهد چون مي داند آمريكا آن را تامين نمي كند و آنوقت اروپايي ها مي توانند به آمريكا بگويند كه ما هر كاري مي تونستيم كرديم و خودت نخواستي...



وي در خصوص موضوع پيوستن به WTO گفت : اين موضوعي بود كه آنها مطرح كردند و خواسته ما نيست و آنان در توافق پاريس اين را گنجاندند و حتي ما مشخص نكرديم كه علاقمند به پيوستن به WTO هستيم يا نه.



ناصري گفت : آقاي روحاني در مذاكرات با اروپايي ها سه پيشنهاد كلي دادند، مبني بر اينكه به چه روشي كار كنيم كه به نتيجه برسيم، و همچنين براي دو پيشنهاد محتوايي اعلام آمادگي كردند كه يكي از آنها ارايه شد و پيشنهاد آخر باقي ماند كه ما فعلا آن را اعلام نمي كنيم و مي ماند كه شايد در پيشنهاد نهايي آن را ارائه دهيم.

وي افزود : اگر ما پيشنهاد خود را سوم فروردين بدهيم ، احتمالا ابعاد كلان آن را ارائه مي دهيم و اگر ديديم كه در يك فرصت كوتاه جايگاه يافت و افقي براي آينده پيدا كرد، آنوقت ممكن است مدتي طول بكشد تا ما جزييات آن را از نظر فني و حقوقي و غيره تبيين و تعريف كنيم.



عضو گروه مذاكره كننده ايراني اعلام كرد : مردم مطمئن باشند كه پيشنهادات ما تعهدات سنگيني نخواهد داشت و معقول است.