10کشور برتر تولیدکننده علم در 2012/ ارتقای سهم ایران از تولیدعلم جهانی

دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آخرین آمار تولید علم دانشمندان ایران از ابتدای سال 2012 میلادی تا 21 ژوئیه 2012 میلادی که رقمی برابر 12346 مقاله است، گفت: ایران با این میزان از تولیدات علمی در حال حاضر رتبه 20 تولید علم جهان را در دست دارد که با در نظر گرفتن کشورهای پیشرفته علمی و صنعتی مقامی درخور توجه و با اهمیت است.

وی اظهار داشت: با احتساب تولید 12346 مقاله توسط دانشمندان ایران در بازه زمانی مزبور، جمهوری اسلامی ایران 941/1 درصد از کل تولید علم جهان را به خود اختصاص داده است؛ همچنین میزان رشد تولیدات علمی کشور سبب شده که سهم تولید علم دانشگاه ها و موسسات پژوهشی از کل تولید علم جهان در سال های اخیر از حدود 1 درصد به تقریبا 2 درصد افزایش یابد.

مهراد ادامه داد: در راس جدول تولید علم جهان، جمهوری خلق چین با تولید 102،805 مقاله (165/16 درصد از کل تولید علم جهان) نشسته است. سپس، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، آلمان و ژاپن به ترتیب با 70525 مقاله (089/11 درصد از کل تولید علم جهان)، 62415 مقاله (814/9 درصد از کل تولید علم جهان)، 58459 مقاله (192/9 درصد از کل تولید علم جهان) و 45210 مقاله (109/7 درصد از کل تولید علم جهان) رتبه های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.

سرپرست ISC اظهار داشت: تقریبا کشورهایی که پیش از این جایگاه خود را در تولید علم جهان حفظ کرده بودند، اکنون نیز به همان نسبت در جایگاه ممتازی از تولید علم جهان قرار دارند. بدین ترتیب کشورهایی مانند فرانسه، کانادا، ایتالیا، اسپانیا و استرالیا که درواقع در گروه کشورهای پیشرفته علمی قرار دارند در تولید علم نیز شاخص، ممتاز و برجسته هستند. این کشورها به ترتیب با تولید 40415 مقاله (355/6 درصد از کل تولید علم جهان)، 37411 مقاله (882/5 درصد از کل تولید علم جهان)، 34005 مقاله (347/5 درصد از کل تولید علم جهان)، 31071 مقاله (886/4 درصد از کل تولید علم جهان) و 29128 مقاله (58/4 درصد از کل تولید علم جهان) رتبه های 6 تا 10 تولید علم جهان را از آن خود کرده اند.

مهراد افزود: کره جنوبی، هندوستان، تایوان و ترکیه 4 کشوری هستند که با کسب رتبه های 11، 12، 15 و 18 از قاره آسیا پیشتر از جمهوری اسلامی ایران (حائز رتبه 20) قرار دارند. به طوریکه سهم تولید علم جمهوری اسلامی ایران از کل تولیدات علمی جهان برابر با 941/1 درصد بوده و این درحالی است که سهم ترکیه از تولید علم جهان برابر با 069/2 درصد است؛ همچنین کشور برزیل با تولید 18637 مقاله در جایگاه 14 تولید علم جهان نشسته است. فاصله جمهوری اسلامی ایران با فدراسیون روسیه (13899 مقاله) که دارای رتبه 17 جهان است تنها 1554 مقاله است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ادامه داد: کشورهای بلژیک، لهستان، دانمارک، اتریش، پرتغال، یونان، نوروژ، سنگاپور و فنلاند تماما در این رتبه بندی بعد از جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. رژیم اشغالگر قدس با تولید 7621 مقاله (198/1 درصد از کل تولید علم جهان) رتبه 25 را بدست آورده است.

وی تصریح کرد: میزان تولیدات علمی کشورهای دانمارک، رژیم اشغالگر قدس، اتریش، پرتقال، یونان و فنلاند زیر 10 هزار مقاله است و در دامنه ای بین 6200 تا 8400 مقاله قرار دارد.