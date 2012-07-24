علت اصلی انشقاق در حزب کادیما/ مخالفت موفاز با گزینه نظامی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات ، برخی منابع صهیونیستی امروز در گزارشهایی علت اصلی تلاشهای نتانیاهو برای ایجاد انشقاق در حزب کادیما (حزبی که اخیرا از ائتلاف با لیکود خارج شده) را بدست آوردن حمایت بیشتر در حمله به ایران دانست.

علت اصلی اینکه من از ائتلاف با نتانیاهو خارج شدم این بود که من با ماجراجویی نظامی که خطری برای شهروندان اسرائیلی محسوب می شود، موافقت نکردم . شائول موفاز

روزنامه یدیعوت آحارونوت امروز در گزارشی نوشت: ارزیابی ها در عرصه سیاسی نشان می دهد که موضوع ایران پشت پرده تلاشها در زمینه انشقاق در حزب کادیما به ریاست شائول موفاز قرار دارد.

بر این اساس، پس از اعلام جدایی "تزاحی هنگبی" از حزب کادیما و پیوستنش به حزب نتانیاهو، برخی منابع با اشاره به موافقت شدید هنگبی با حمله به ایران، از وعده نتانیاهو در زمینه انتصاب وی به عنوان وزیر جبهه داخلی خبر می دهند.

این در حالی است که هنگبی در گفتگو با رادیو ارتش رژیم صهیونیستی این گمانه زنی که مسئله حمله به ایران پشت پرده تلاشهای نتانیاهو برای ایجاد انشقاق در کادیما قرار دارد را تکذیب کرد.

این مسائل باعث شده که شائول موفاز رئیس حزب کادیما که پیش از این در ائتلاف با حزب لیکود قرار داشت، روز گذشته در یک کنفرانس خبری اعلام کند:علت اصلی اینکه من از ائتلاف با نتانیاهو خارج شدم این بود که من با ماجراجویی نظامی که خطری برای شهروندان اسرائیلی محسوب می شود، موافقت نکردم.

هنگبی در پاسخ به این اظهارات موفاز تاکید کرد: "وی سخنان بسیار خطرناکی را مطرح کرده، به ویژه اینکه این اظهارات از سوی شخصی مطرح شده که سابقا رئیس ستاد مشترک ارتش و وزیر دفاع هم بوده است." هنگبی که با جدایی از حزب کادیما به لیکود پیوسته در ادامه موفاز را به خویشتن داری در این مسئله دعوت کرد.



هنگبی در کنار نتانیاهو

بنابر اعلام یدیعوت آحارنوت با وجود اینکه هنگبی از گذشته تاکنون با اقدام نظامی علیه ایران همراه بوده اما موفاز از مخالفان وقوع چنین حمله ای است. البته در صورت انتصاب هنگبی به عنوان وزیر جبهه داخلی، حالت توازن استراتژیک در کابینه نتانیاهو در مسئله حمله یا عدم حمله به ایران شکسته می شود، چون هم اکنون 4 وزیر مخالف حمله و 4 وزیر موافق انجام آن هستند.

در صورت انتصاب هنگبی به عنوان وزیر جبهه داخلی، حالت توازن استراتژیک در کابینه نتانیاهو در مسئله حمله یا عدم حمله به ایران شکسته می شود، چون هم اکنون 4 وزیر مخالف حمله و 4 وزیر موافق انجام آن هستند .

بنابر این گزارش هم اکنون علاوه بر نتانیاهو، "ایهود باراک" وزیر جنگ، "آویگدور لیبرمن" وزیرخارجه و "یووال اشتاینیتز" وزیر دارایی با حمله به ایران موافق هستند. در مقابل "موشه یعلون" "بنی بگین" ، "دان مریدور" و "ایلی یشای" رئیس حزب شاس از مخالفان حمله به ایران محسوب می شوند.

روزنامه یدیعوت آحارونوت در ادامه تاکید می کند: نتانیاهو امیدوار بود که ایجاد ائتلاف دولتی با موفاز و کادیما که در ماه می گذشته رخ داد، به همراهی موفاز با حمله به ایران منجر شود و با همراهی وی بتواند جبهه ای در برابر یعلون تشکیل دهد. البته هم اکنون "بنی گانتز" رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل و "تامیر پاردو" رئیس موساد با حمله به ایران مخالف هستند.

این روزنامه صهیونیستی در پایان خاطرنشان کرد: نتانیاهو هم اکنون امیدهای فراوانی به تزاحی هنگبی بسته است. هنگبی از شخصیتهایی است که در مسائل اطلاعاتی - جاسوسی و روند تصمیم سازی در دستگاه امنیتی سررشته دارد و نتانیاهو نیز به توان وی در تاثیر گذاشتن و قانع نمودن مسئولان برای حمله به ایران تکیه دارد.