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۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۲۱

احداث نخستین مزرعه پرورش بوقلمون در چالدران

احداث نخستین مزرعه پرورش بوقلمون در چالدران

ارومیه - خبرگزاری مهر: با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان محلی نخستین مزرعه پرورش بوقلمون در شهرستان چالدران به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این مزرعه در زمینی به مساحت 3 هکتار و در زیر بنای 300 متر مربع با سرمایه گذاری بخش خصوصی ساخته شده است.

فرماندار شهرستان چالدران صبح سه شنبه در آیین بهره برداری از این مزرعه گفت: برای اجرای این طرح یک میلیارد ریال هزینه شده است.

احمد رضا قلی پور با بیان اینکه در هر سه ماه 800 بوقلمون در این مرکز پرورش خواهند یافت اظهارداشت: این مرکز قادر است در هر نوبت 6 تن گوشت بوقلمون تولید و به بازار عرضه کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر مرغداری های این شهرستان قادرند هر سال افزون بر 34 تن گوشت مرغ تولید و به بازار عرضه کند.

با بهره برداری از این مزرعه در چالدران برای 15 نفر فرصت شغل جدید فراهم شد.

کد مطلب 1657013

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