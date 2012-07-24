کشت مستقیم 90 هکتار ذرت در کلیبر/ تولید 65 هزار مترمربع فرش ابریشمی در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر ، سعید سلیمانی صبح امروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: در 90 هکتار از اراضی پایاب سد ارسباران شهرستان کلیبر ذر ت علوفه ای با دستگاه کشت مستقیم (نوتیلج) کشت می گردد.

وی با بیان اینکه این اراضی بعد از برداشت گندم به کشت دوم ذرت علوفه ای اختصاص داده شده است ادامه داد: در این طرح بدون انجام هیچگونه عملیات تهیه زمین نسبت به کاشت همزمان کود و بذر بوسیله دستگاه مذکور اقدام شده است .

سلیمانی با بیان اینکه این عمل برای اولین بار در استان اتفاق افتاده ادامه داد: در این روش علاوه بر کاهش هزینه های تولید با توجه به کاهش تعداد عملیات ماشینی، موجب سرعت عملیات کشت و صرفه جوئی در زمان و نیز کاهش مصرف آب بدلیل جلوگیری از تبخیر سطحی از طریق بقایای محصول قبلی خواهد گردید .

مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه در روش های قبلی مرسوم پس از برداشت محصول جهت آماده سازی زمین عملیات خاک ورزی به ترتیب شامل آبیاری ، گاورو شدن زمین، انجام عملیات شخم و دیسک وماله کشی و کودپاشی و ... سپس عملیات کاشت انجام می گرفته ولی در استفاده از روش جدید در شهرستان کلیبر نیازی به عملیاتهای ذکر شده قبل از عملیات کاشت نمی باشد.

وی همچنین در خصوص مزایای این طرح اظهارنمود: صرفه جویی در زمان و هزینه ها، آتش نزدن کاه و کلش، تردد کمتر ماشین های کشاورزی در مزرعه، بالا بودن راندمان آبیاری و حفظ رطوبت خاک وجلوگیری ازخاکورزی بی رویه از مزایای این طرح می باشد.

سلیمانی با بیان اینکه کشاورزان در صورت تمایل به استفاده از این نوع دستگاه ها می توانند تسهیلات مورد نیاز را از طریق معرفی اداره مکانیزاسیون سازمان به بانک کشاورزی دریافت دارند، اضافه نمود: می توان از این دستگاه در کشت های گندم ، جو، نخود و لوبیا بعد از برداشت محصول قبلی استفاده نمود.

تولید سالانه 65 هزار متر مربع فرش دستباف ابریشمی در مراغه



رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت مراغه از تولید 65 هزار متر مربع فرش دستباف ابریشمی در این شهرستان خبر داد و گفت : دهمین نمایشگاه بین‌المللی فرش ابریشمی مراغه شهریور ماه برگزار می‌شود.

باقر اصل‌ نجاری صبح امروز در جلسه هماهنگی برگزاری این نمایشگاه در حضور روسای اتحایه های فرش دستباف روستائی و شهری اظهار کرد : این نمایشگاه با هدف معرفی فرش ابریشمی مراغه به عنوان دومین تولیدکننده فرش ابریشم کشور ششم تا دهم شهریور ماه امسال برگزار می‌شود.

وی افزود: این نمایشگاه با حضور تولیدکنندگان و تجار فرش دستباف ابریشمی مراغه در محل سالن ورزشی آزادی مراغه برگزار می‌شود.

اصل‌نجاری اضافه کرد: مراغه دومین قطب تولید فرش ابریشم در ایران بوده و سالانه 65 هزار متر مربع فرش دستباف ابریشمی توسط قالیباف این شهرستان تولید و روانه بازار می‌شود.

رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان مراغه گفت : 95 درصد از فرش‌های تولید شده در مراغه به خاطر کیفیت بالای بافت جنبه صادراتی دارد.

نجاری‌اصل افزود: در شهرستان مراغه نزدیک به 15 هزار نفر در صنعت فرش فعالیت می‌کنند.