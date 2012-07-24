  1. فرهنگ و ادب
۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۰۹

«چقدر هیچ‌کس شبیه تو نیست» چاپ سومی شد

«چقدر هیچ‌کس شبیه تو نیست» چاپ سومی شد

مجموعه شعر «چقدر هیچ‌کس شبیه تو نیست» سروده نغمه دانش آشتیانی به چاپ سوم رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعر «چقدر هیچکس شبیه تو نیست سروده نغمه دانش آشتیانی به چاپ سوم رسید.

این مجموعه شعر شامل مجموعه گزیده‌ای ازهایکوها و کاریکلماتورهای این شاعر جوان است که طی سال‌های 1384 تا اواخر 1387 سروده شده‌اند.

این کتاب شامل سه فصل با عنوان‌های «عشق»، «عرفان» و«عصیان» است و در هر فصل متناسب با عنوان فصل، شعرهایی در آن مضمون گنجانده شده، اما برای هر یک از این فصل‌ها تعداد یکسانی شعر در نظر گرفته نشده است.

این مجموعه شعر همچنین با 30 تصویر توسط حسین سامانی طراحی و در 64 صفحه و با شمارگان 1500 نسخه از سوی نشر حوا منتشر شده است.

کد مطلب 1657018

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