  1. استانها
  2. گلستان
۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۱۸

طیبی:

98 هزار فقره اظهارنامه مالیاتی در گلستان تسلیم شد

98 هزار فقره اظهارنامه مالیاتی در گلستان تسلیم شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور مالیاتی گلستان گفت: تا پایان تیرماه 98 هزار و 779 فقره اظهارنامه از سوی مودیان مالیاتی تسلیم شده است.

عمران طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر از رشد هشت درصدی ارائه اظهارنامه مالیاتی در استان خبر داد و گفت: این تعداد اظهار نامه ها، به دفاتر پیشخوان دولت و ادرات امور مالیاتی ارائه شده است.

وی اظهار داشت: از نظر کیفی امسال با رشد شش درصدی نسبت به سال قبل روبرو بوده ایم و از نظر ابراز مالیات مودیان 10 میلیارد و 800 میلیون تومان در اظهارنامه ابراز کرده اند.

طیبی گفت: این رقم در سال گذشته 10 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است.

وی اظهار داشت: امسال اخذ اظهار نامه الکترونیکی بوده و استان از نظر تعداد اظهارنامه دریافتی رتبه 12 و از نظر کیفیت دریافت اظهار نامه رتبه هفتم کشور را داراست. 

کد مطلب 1657029

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها