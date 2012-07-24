98 هزار فقره اظهارنامه مالیاتی در گلستان تسلیم شد

عمران طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر از رشد هشت درصدی ارائه اظهارنامه مالیاتی در استان خبر داد و گفت: این تعداد اظهار نامه ها، به دفاتر پیشخوان دولت و ادرات امور مالیاتی ارائه شده است.

وی اظهار داشت: از نظر کیفی امسال با رشد شش درصدی نسبت به سال قبل روبرو بوده ایم و از نظر ابراز مالیات مودیان 10 میلیارد و 800 میلیون تومان در اظهارنامه ابراز کرده اند.

طیبی گفت: این رقم در سال گذشته 10 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است.

وی اظهار داشت: امسال اخذ اظهار نامه الکترونیکی بوده و استان از نظر تعداد اظهارنامه دریافتی رتبه 12 و از نظر کیفیت دریافت اظهار نامه رتبه هفتم کشور را داراست.