به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کشتی نفتکش غولپیکر ساخت ایران که به سفارش کشور ونزوئلا ساخته شده بود، با حضور مسئولان ارشد استان بوشهر و مسئولان شرکت صدرا به آب انداخته شد تا ایران نیز به جمع کشورهای دارای توانایی ساخت کشتیهای نفتکش غولپیکر بپیوندد.
مدیرعامل کارخانه کشتیسازی صدرا در حاشیه به آباندازی این کشتی به خبرنگار مهر گفت: این شناورها در ابعادی متوسط از لحاظ کشتیسازی دارای 250 متر طول ، 44 متر عرض ، 21 متر ارتفاع و 14.8 متر آبخور بوده و قابلیت حمل 113 هزار تن نفت خام را داراست.
سلمان ضربی اضافه کرد: استفاده از مهندسان و متخصصان داخلی، تلاش مستمر و عاشقانه نیروهای کاری و اجرای مراحل مختلف ساخت تحت نظارت و استانداردهای روز دنیا، از بارزترین ویژگیهایی است که در مراحل مختلف ساخت این پروژه عظیم به چشم میخورد.
وی ادامه داد: این شرکت اولین شرکتی است که به تکنولوژی ساخت کشتیهای بزرگ در خاورمیانه دست مییابد و یکی از شرکتهای مطرح است که امکانات لازم برای ساخت کشتیهای بزرگ را فراهم کرده است.
مدیرعامل کارخانه کشتیسازی صدرا به بیان ویژگیهای ساختاری کشتیهای افراماکس پرداخت و عنوان کرد: برای ساخت این کشتیها 177 بلوک مختلف، هر یک به وزن تقریبی 200 تن ساخته میشود که پس از ساخت این بلوکها در حوضچه خشک به هم متصل میشوند.
وی بیان داشت: این شرکت ظرفیت ساخت چهار کشتی 150 هزار تنی در سال را دارد و با این ظرفیت میتوانیم برای سه هزار نفر به صورت مستقیم و بیش از 12 هزار نفر به صورت غیر مستقیم اشتغالزایی کنیم.
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