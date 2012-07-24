آب در دشتخاک زرند جیره بندی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا زنگی آبادی با بیان اینکه آبرسانی به 93 روستا از 110 روستای زیر پوشش این اداره به طور سیار انجام می شود افزود: بر اثر خشکسالی های پی در پی، آب 21 حلقه چاه و 18 دهنه چشمه بین 30 تا 60 درصد کاهش یافته است.

وی گفت: خشکسالی‌های متعدد سبب افت شدید سفره‌های آب زیرزمینی شده و این مساله بسیاری از مناطق به ویژه منطقه رشک ها، سیریز، شعبجره، جرجافک و سبلوئیه را دچار مشکل کرده است.

این مسئول اظهار داشت: برای جبران کمبود آب شرب این روستاها، با تانکر سیار آبرسانی می‌شود.

زنگی آبادی بر لزوم همکاری و مشارکت مردم برای مدیریت صحیح مصرف آب تاکید کرد و گفت: در راستای رفع مشکلات، کار مطالعات برای انتقال آب در این مناطق در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با مساعدت و توجه ویژه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان و تامین اعتبار لازم برای اجرای حدود 60 کیلومتر خطوط انتقال آب در آینده مشکل آب اشامیدنی مردم این مناطق مرتفع می شود.

زنگی‌ آبادی از جیره‌ بندی آبرسانی در دهستان‌ دشتخاک خبر داد و گفت: آب این منطقه با استفاده از سه حلقه چاه تامین می شود که با کاهش بیش از 45 درصدی دبی آب این مناطق، آب آشامیدنی به صورت 24 ساعت جیره‌ بندی تامین شده است.

مدیرامور آب و فاضلاب روستایی زرند، بیان داشت: این اداره هم ‌اکنون به 20 هزار مشترک خدمات‌ رسانی می‌کند.

شهرستان زرند در 75 کیلومتری شمال‌ کرمان قرار دارد و دارای 120 هزار نفر جمعیت است که از این تعداد حدود 52 هزار نفر را جمعیت روستایی تشکیل می‌‌دهد.

