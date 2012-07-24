کسب چهار مدال کاراته کشور توسط بانوان اردبیلی/ روند روبه رشد کاراته بانوان

سمیرا موسیوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات قهرمان کشوری سبک شوتوکان ریوبوکای کاراته در شهرستان کرج گفت: این مسابقات با حضور تیمهای استانهای مختلف کشور در کرج برگزار شد که چهار نفر از کاراته کاران اردبیل با شکست رقبای خود مدالهای رنگارنگی کسب کردند.

وی تصریح کرد: ژیلا قهرمانی، فاطمه قهرمانی و رقیه صادقی وند در وزن -55 کیلوگرم به ترتیب مدالهای طلا، نقره و برنز را برای ورزش کاراته استان کسب کردند تا افتخاری برای ااین ورزش استان در عرصه بانوان باشد.

موسیوند با اشاره به شرکت خود در وزن + 68 کیلوگرم افزود: در این وزن نیز با شکست در فینال مدال نقره را کسب کردم تا تعداد مدالهای استان اردبیل در مسابقات قهرمان کشوری سبک شوتوکان ریوبوکای کاراته به عدد چهار برسد.

بانوان اردبیلی در شش سبک روی تاتامی می روند

نایب رئیس بانوان هیئت کاراته استان اردبیل با اشاره به فعالیت بانوان اردبیلی در سبکهای کنترلی و غیرکنترلی کاراته یادآور شد: بانوان کاراته کار این استان در چهار سبک کنترلی و دو سبک غیرکنترلی کاراته در اردبیل فعال هستند.

موسیوند سبکهای کنترلی را در اردبیل نوپا دانست و اضافه کرد: سبکهای کنترلی کاراته در شاخه بانوان به نوعی سبکهای نوپا هستند و چند سالی است که در اردبیل فعالیت خود را شروع کرده اند اما جای پیشرفت خوبی دارند.

وی دستیابی اردبیل به جایگاه واقعی خود را زمان بر دانست و ادامه داد: برنامه ریزی، امکانات و گذر زمان سه فاکتور برای رسیدن کاراته بانوان اردبیل به جایگاه کشوری است که باید فاکتورهای برنامه ریزی و امکانات فراهم شود تا به مرور زمان کاراته بانوان استان را در رده های کشوری ببینیم.

موسیوند برنامه ریزی در کاراته بانوان را نیازمند بررسی کارشناسی برشمرد و تصریح کرد: برنامه ریزی علمی و عملی شاکله اصلی پیشرفت در رشته های ورزشی است که باید زیر نظر کارشناسان و با مشورت فعالان و مربیان عرصه کاراته انجام شود تا احتمال عملیاتی شدن برنامه ها بالا رود.

کاراته بانوان اردبیل روند رو به رشدی دارد

وی با اشاره به پتانسیل بالای بانوان کاراته کار استان اضافه کرد: در کاراته بانوان استان روند رو به رشدی را شاهد هستیم و امید زیادی برای پیشرفت کاراته بانوان استان داریم.

نایب رئیس بانوان هیئت کاراته استان با بیان اینکه دید مثبتی به آینده کاراته بانوان استان وجود دارد یادآور شد: پیشرفت در رشته ورزشی کاراته بر اساس شانس و اتفاقات نیست و با توجه به پتانسیل بالای بانوان اردبیلی در کاراته می توان با برنامه ریزی کاراته بانوان را در کشور مطرح کرد.

وی از معرفی 15 داور در کاراته بانوان استان در سال 90 خبر داد و عنوان کرد: یکی از ملاکهای مهم ارتقای سطح کیفی رشته کاراته پرورش داور و مربی کاراته است تا با فعالیت در شهرهای مختلف استان استعدادیابی کرده و افراد مستعد را شناسایی و معرفی کنند.

معرفی 15 داور زن طی سال گذشته

موسیوند با تاکید بر ضرورت برگزاری کلاس داوری متناسب با نیازهای کاراته بانوان اردبیل متذکر شد: با برگزاری کلاسهای داوری، داوران با علم روز داوری آشنا می شوند و هیئت کاراته استان بانوان داور را برای قضاوت به مسابقات کشوری اعزام می کند تا سطح داوران استان افزایش یابد.

وی کمبود نیروی متخصص را یکی از مشکلات عمده کاراته بانوان استان دانست و تاکید کرد: پیشرفت کاراته تا جای تعیین شده امکان پذیر است، اما برای جلوتر رفتن نیازمند حمایت مالی هستیم و بی شک با تامین بودجه لازم و به ک ار گرفتن مربیان و داوران متخصص می توان سطح کاراته را به حد استاندارد ارتقا بخشید.

این مسئول، تبعیض در بین سبکهای کنترلی و غیرکنترلی را غیر واقعی دانست و افزود: سیستم سبکهای کنترلی و غیرکنترلی بانوان متمایز از هم هستند و دبیر بانوان سبکهای کنترلی و غیرکنترلی دو نفر هستند که تعامل خوبی باهم دارند و هیچ مشکلی یا تبعیضی بین سبکها وجود ندارد.