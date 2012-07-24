انتشار مجموعه اشعار "علی علیزاده" در حوزه هنری آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این مجموعه تعداد 263 عنوان شعر در قالب دیوان، قوشما، تجنیس گرایلی، مخمس، مثنوی، غزل و بایاتی با موضوع های مختلف دینی، فرهنگی و اجتماعی توسط بهرام اسدی گردآوری شده است.

علیرضا نوروزی ادامه داد: مروری کوتاه بر زندگی این هنرمند از زبان مصطفی قلیزاده علیار و بهرام اسدی، به همراه اشعاری از دوستان و علاقمندان و نیز 19 قطعه عکس از زندگی هنری عاشیق علی علیزاده ارائه شده است.

سنگ، کاغذ، قیچی در حوزه هنری آذربایجان غربی تولید شد

وی همچنین از تولید نمایشنامه خیابانی سنگ، کاغذ، قیچی طی هفته گذشته در واحد نمایش حوزه هنری استان خبر داد و گفت: این نمایشنامه هفته گذشته در واحد نمایش حوزه هنری آذربایجان غربی تولید شد.

نوروزی ادامه داد: این نمایشنامه توسط سهند جعفری زاد و طاهره پور ولی طاهری نوشته شده و اجرای آن به صورت پانتومیم و بی کلام و با استفاده از زبان بدنی بازیگران است.

خاطرلا منی (به یاد آور مرا) طی سال 1391 به تعداد 1000 جلد در انتشارات یاز ارومیه چاپ شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

عاشیق علی علیزاده در سال 1330 در روستای قایاقیشلاق بخش ورزقان شهرستان مرند دیده به جهان گشود

و از سنین جوانی با حضور در محضر اساتیدی چون عاشیق پاشایی و عاشیق ولی عبدی هنر عاشیقی را یاد گرفت.

وی در سال 1369 به شهرستان ارومیه نقل مکان کرد و از فعالان برجسته محافل هنری و فرهنگی این شهرستان بود که در دهم مرداد ماه سال 1390 شمسی در سن 60 سالگی به دیار باقی شتافت.

سنگ، کاغذ، قیچی داستان قدرتهای پلید استعماری است که به افشای واقعیات پنهان آنها می پردازند.

در این نمایشنامه کشورهایی که به سادگی به عروسک خیمه شب بازی این قدرتها تبدیل شده اند را بر روی صحنه می برد.