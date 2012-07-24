نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی در اهواز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان و با هدف تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ارائه آخرین تجهیزات، تکنولوژی و خدمات داخلی و خارجی در زمینه صنایع غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته، معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در خوزستان، هم اندیشی با مقامات ، اساتید و دست اندرکاران در غالب تشکیل جلسات، مکاتبات و کارگاه های آموزشی، معرفی توانمندیهای بخش خصوصی به سازمانهای دولتی برای واگذاری پروژه های قابل سرمایه گذاری، گسترش پایدار صادرات غیر نفتی، بررسی الگوی بهینه تولید مواد غذایی و گسترش محصولات ارگانیک برپا خواهد شد.

اولین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته در فضای سرپوشیده ای به مساحت پنج هزار و 500 متر مربع و چهار هزار متر مربع فضای باز برگزار می شود.