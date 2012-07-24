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۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۱۵

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی در اهواز برگزار می شود

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی در اهواز برگزار می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: اولین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته 29 شهریور تا دوم شهریورماه مهرماه امسال در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان خوزستان در اهواز برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان و با هدف تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ارائه آخرین تجهیزات، تکنولوژی و خدمات داخلی و خارجی در زمینه صنایع غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته، معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در خوزستان، هم اندیشی با مقامات ، اساتید و دست اندرکاران در غالب تشکیل جلسات، مکاتبات و کارگاه های آموزشی، معرفی توانمندیهای بخش خصوصی به سازمانهای دولتی برای واگذاری پروژه های قابل سرمایه گذاری، گسترش پایدار صادرات غیر نفتی، بررسی الگوی بهینه تولید مواد غذایی و گسترش محصولات ارگانیک برپا خواهد شد.

اولین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته در فضای سرپوشیده ای به مساحت پنج هزار و 500  متر مربع و چهار هزار متر مربع فضای باز برگزار می شود.
کد مطلب 1657046

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