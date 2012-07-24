وضعیت موجود کسب و کار نیازمند بررسی مجدانه است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دامغانی صبح سه شنبه در جلسه کمیسیون صنعت، معدن و تجارت اتاق بازرگانی گرگان اظهار داشت: وضعیت موجود در فضای کسب و کار همچنین مشکلات مبتلابه متوجه واحدهای تولیدی و صنعتی است که این مهم نیاز به تلاش و پیگیری مجدانه مسئولان دارد.

وی یادآور شد: شناسایی و ارائه مشکلات این بخش در قالب یک گفتمان به نمایندگان مجلس که نقش برجسته‎ای در قانونگذاری دارند می‎تواند در بهبود فضای کسب و کار موثر واقع شود.

دامغانی اضافه کرد: ارائه این مشکلات به نمایندگان مجلس و طرح موضوع توسط آنها در صحن علنی مجلس می‎تواند در حذف و اصلاح قوانین سخت‎گیرانه موثر باشد که این اقدام اکنون از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در حال اجراست.

وی یادآور شد: بخش عمده‎ای از مشکلات توسط حقوقدانان و افراد مطلع از قوانین حقوقی شناسایی شده و کمیسیون مرتبط نیز مشخص شده است که امیدواریم نتایج رضایت‎بخشی به دنبال داشته باشد.

در این هم‎اندیشی مشکلاتی همچون؛ حل ریشه‎ای قوانین بانکی، معافیت مالیات بخش صنعت، تعامل بانک‎ها با صنعتگران، تعیین برنامه‎های بلندمدت و کوتاه‎مدت، توجه به خرد جمعی، همگام شدن سیاست‎ها و بخشودگی نرخ بهره‎های بانکی واحدهای تولیدی از مهمترین موضوعاتی بود که از سوی صنعتگران و فعالان عرصه اقتصادی مطرح شد.