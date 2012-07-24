وضعیت موجود کسب و کار نیازمند بررسی مجدانه است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دامغانی صبح سه شنبه در جلسه کمیسیون صنعت، معدن و تجارت اتاق بازرگانی گرگان اظهار داشت: وضعیت موجود در فضای کسب و کار همچنین مشکلات مبتلابه متوجه واحدهای تولیدی و صنعتی است که این مهم نیاز به تلاش و پیگیری مجدانه مسئولان دارد.
وی یادآور شد: شناسایی و ارائه مشکلات این بخش در قالب یک گفتمان به نمایندگان مجلس که نقش برجستهای در قانونگذاری دارند میتواند در بهبود فضای کسب و کار موثر واقع شود.
دامغانی اضافه کرد: ارائه این مشکلات به نمایندگان مجلس و طرح موضوع توسط آنها در صحن علنی مجلس میتواند در حذف و اصلاح قوانین سختگیرانه موثر باشد که این اقدام اکنون از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در حال اجراست.
وی یادآور شد: بخش عمدهای از مشکلات توسط حقوقدانان و افراد مطلع از قوانین حقوقی شناسایی شده و کمیسیون مرتبط نیز مشخص شده است که امیدواریم نتایج رضایتبخشی به دنبال داشته باشد.
در این هماندیشی مشکلاتی همچون؛ حل ریشهای قوانین بانکی، معافیت مالیات بخش صنعت، تعامل بانکها با صنعتگران، تعیین برنامههای بلندمدت و کوتاهمدت، توجه به خرد جمعی، همگام شدن سیاستها و بخشودگی نرخ بهرههای بانکی واحدهای تولیدی از مهمترین موضوعاتی بود که از سوی صنعتگران و فعالان عرصه اقتصادی مطرح شد.
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