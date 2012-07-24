  1. اقتصاد
۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۳۷

درگفتگو با مهر بیان شد؛

اعلام آمادگی عشایر برای تامین گوشت قرمز کشور

اعلام آمادگی عشایر برای تامین گوشت قرمز کشور

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری ایران تاخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت را دلیل عدم استفاده از گوشت دام عشایر کشور در ماه مبارک رمضان عنوان کرد و درعین حال از آمادگی عشایر برای تامین گوشت قرمز کشور ظرف 3 ماه آینده خبر داد.

افشین صدر دادرس در گفتگو با مهر درخصوص استفاده از گوشت دام عشایر برای تنظیم بازار در ماه مبارک رمضان اظهارداشت: به دلیل تاخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت هماهنگی با این اتحادیه برای استفاده از گوشت دام عشایر کشور در ماه مبارک رمضان این کار انجام نمی شود.

وی درعین حال تصریح کرد: البته هم اکنون درحال رایزنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین گوشت قرمز کشور برای چندماه دیگر هستیم.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری ایران اعلام کرد: این اتحادیه آماده تحویل حدود 80 هزار راس دام زنده برای تامین گوشت قرمز کشورظرف 2 تا 3 ماه آینده به مسئولان مربوطه است. به گفته وی، درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم دام زنده بین 7500 تا 8500 تومان برآورد می شود.

کد مطلب 1657054

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