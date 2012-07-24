اعلام آمادگی عشایر برای تامین گوشت قرمز کشور

افشین صدر دادرس در گفتگو با مهر درخصوص استفاده از گوشت دام عشایر برای تنظیم بازار در ماه مبارک رمضان اظهارداشت: به دلیل تاخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت هماهنگی با این اتحادیه برای استفاده از گوشت دام عشایر کشور در ماه مبارک رمضان این کار انجام نمی شود.

وی درعین حال تصریح کرد: البته هم اکنون درحال رایزنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین گوشت قرمز کشور برای چندماه دیگر هستیم.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری ایران اعلام کرد: این اتحادیه آماده تحویل حدود 80 هزار راس دام زنده برای تامین گوشت قرمز کشورظرف 2 تا 3 ماه آینده به مسئولان مربوطه است. به گفته وی، درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم دام زنده بین 7500 تا 8500 تومان برآورد می شود.