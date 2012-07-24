کاهش قیمت تمام شده حلقه مفقوده رشد اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود موحدی در اولین جلسه هم اندیشی راهکارهای کاهش قیمت تمام شده گفت: برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله باید الزامات لازم را فراهم کرد، این در حالی است که مقرر شده یک سوم رشد تولید کشور از محل ارتقای بهره وری صورت گیرد.



قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: توجه به موضوع کاهش قیمت تمام شده حلقه مفقودی نظام اقتصادی کشور است که باید به آن توجه ویژه شود، این در شرایطی است که در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید موضوع بهره وری را در بنگاهها مورد توجه ویژه قرار داد.



وی تصریح کرد: در صورت افزایش بهره وری، محصولات می توانند با کاهش قیمت تمام شده فرصت رقابت بیشتری را در بازار بیابند، این در شرایطی است که کاهش قیمت تمام شده باید به عنوان مزیت بارز در تولیدات داخل مطرح شده تا بتوان جایگاه مناسبی در بازارهای جهانی پدید آورد.



به گفته موحدی، فضای کسب و کار باید به نحوی فراهم شود که بنگاهها با اقدامات درون بنگاهی و مدیریت بهتر بتوانند قیمت تمام شده خود را کاهش دهند.



به گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدامات مدیریتی در تشکل های حاکمیتی برای کارآمدسازی مدیریت و پشتیبانی بنگاهها و تسهیل سازی در فضای کسب و کار باید مد نظر قرار گیرد.



وی اظهار داشت: در هم اندیشی های انجام شده با فعالان اقتصادی تلاش شده تا حق زیادی به عوامل اقتصادی موثر در کاهش قیمت تمام شده پرداخت و برنامه منسجم و هماهنگی را پیاده سازی کرد.



موحدی در پایان تاکید کرد: فرهنگسازی در حوزه کاهش قیمت تمام شده نقش عمده ای به عهده دارد که باید از طریق رسانه ها و رسانه ملی مد نظر قرار گیرد.