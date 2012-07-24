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۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۲۸

عوض زاده:

کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی دفاع مقدس در خرمشهر برپا شد

کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی دفاع مقدس در خرمشهر برپا شد

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان خوزستان گفت: اولین کارگاه استانی آموزش تاریخ شفاهی دفاع مقدس در موزه دفاع مقدس خرمشهر برگزار شد.

صادق عوض زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این کارگاه به کوشش دفتر مطالعات و ادبیات پایداری حوزه هنری استان با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خوزستان و حضور فعالان و پژوهشگران این عرصه برگزار شد.

وی افزود: در این کارگاه آموزشی که 28 و 29 تیر ماه در دو نوبت صبح و عصر برپا شد، مبانی، شیوه گفتگو، مصاحبه و چگونگی فراهم آوردن شرایط برای دریافت و پالایش اطلاعات صحیح آموزش داده شد.

عوض زاده عنوان کرد: در روز نخست این کارگاه، مباحث مفید و دقیقی درباره شناخت، تعریف تاریخ، گزاره های تاریخی و ویژگی های مورخان صورت گرفت که مورد توجه حاضران واقع شد.

رئیس حوزه هنری استان خوزستان گفت: گفتگو و پرسش و پاسخ بخش دیگری از مباحث مطرح شده در این کارگاه آموزشی بود.

عوض زاده اظهار کرد: علیرضا کمری، محمد قاسمی پور، حمید قزوینی و حسین نصر الله زنجانی آموزش مباحث کارگاه دو روزه را برعهده داشتند و پژوهشگرانی از ایذه، اهواز، دزفول و آبادان در این کارگاه حضور داشتند.
کد مطلب 1657063

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