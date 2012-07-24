افزایش تعرفه دفاتر خدمات الکترونیکی شهر منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه شکیب، رئیس کمیسیون عمران شورا با بیان اینکه متاسفانه تاکنون حسابرسی در خصوص درآمدهای دفاتر الکترونیکی نشده است، گفت: حتی کاهش درآمدهای این دفاتر نیز سبب نمی شود آنها اعتراضی کنند که نشان دهنده به صرفه بودن این تعرفه ها است.

در ادامه رسول خادم، دبیر کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه تصمیم شورا در سال جاری عدم افزایش قیمت ها است، گفت: اما باید رشد منطقی در این مورد پیش بینی کنیم.

حسن بیادی، نایب رئیس شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه به طور میانگین براساس گزارشات مردمی عملکرد این دفاتر مطلوب نیست، گفت: باید نظارت بیشتری بر روی این دفاتر صورت گیرد.

در ادامه افزایش 10 و 5 درصدی تعرفه ها به رأی گذاشته شد که اعضای شورا به هیچکدام از این دو افزایش رای نداده و قرار بر این شد دوباره در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار گیرد.

بیادی در خصوص عدم رای دادن اعضای شورا به این مصوبه گفت: تعرفه ها در مناطق پایین شهر به دلیل آنکه رقم های درآمدی پایین و تعداد مراجعین نیز کم است، تعرفه ها باید افزایش پیدا کند اما در مناطق بالا به دلیل درآمدهای بالا نیازی به این افزایش نداریم.

در این جلسه شورا یک فوریت لایحه پیشنهاد و معرفی شهرداران مناطق 12 و 14 به عنوان قائم مقام ذی‌حسابی یک تصویب شد. همچنین بررسی طرح حفاظت از پارک اکولوژیک پردیسان نیز به حضور مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست موکول شد.

معصومه ابتکار، دبیر کمیته محیط زیست شورا در جریان بررسی این طرح گفت: با توجه به کمبود سرانه فضای سبز درختان شهر تهران و گسترش جمعیت و ساخت و ساز همچنین معضل آلودگی هوا نقش پارک ها و درختان در کاهش عوارض ضرورت حفظ پارک پردیسان به عنوان یکی از بزرگ ترین کارهای شهر تهران و تنها پارک اکولوژیک تهران ضروری است.

وی ادامه داد: براساس این طرح از دولت خواسته می شود در جهت حفظ پارک و لغو مصوبه هیئت وزیران در خصوص اجازه فروش پارک پردیسان اقدام کنند.

همچنین اجرای طرح جامع و ارتقای مدیریت پارک با همکاری شهرداری تهران در دستور کار قرار گیرد و شهردار تهران مکلف شود با همکاری دولت از پارک پردیسان به عنوان میراث اکولوژیکی شهر تهران حفاظت و مدیریت کند.

معصومه آباد، عضو شورای شهر تهران در ادامه گفت: براساس اطلاعات من بحث تغییر کاربری این پارک مطرح نبوده و بهتر است برای اطلاع از جزئیات این مصوبه از مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست نیز دعوت شود.

دبیر نیز درخواست کرد با توجه به امکان 7 تا 7.5 درصدی ساخت و ساز در فضاهای سبز در هنگام بررسی این طرح از مسئولان معاونت شهرسازی نیز دعوت شود.

ابتکار در پایان با تاکید بر حساسیت لغو این مصوبه گفت: ما امکان نظارت بر فروش زمین های زراعتی مرتضی گرد را نداریم، چگونه می خواهیم زمینی را در وسط شهر تهران حفظ کنیم بنابراین باید هرچه سریعتر این مصوبه دولت لغو شود.