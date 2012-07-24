صبا تنها تیم بومی چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتسال نام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، تیم فوتسال صبای قم یکی از 13 تیم حاضر در لیگ چهاردهم، امیر شمسایی از مربیان خوب فوتسال کشورمان را در راس کادر فنی خود قرار داد و تمرینات این تیم نیز همه روزه در سالن شهید حیدریان قم در حال برگزاری است.



فوتسالیست های غیر بومی در نظر شمسایی جایی ندارند



با اعلام کادر فنی صبای قم، محمد دهقان و مسعود ایازی به عنوان دروازه بان، محسن حسن زاده، مهدی حسن زاده، علیرضا وفایی، محمدحسین کوهستانی، محمد کرمانی، ابوالقاسم اروجی، هاشم فرج زاده، محمد برزگر، علی شریفی، محسن بخشی و اسماعیل سعادت یوسفی در کنار پنج بازیکن رده سنی امید یعنی علی فخاران، امیر رحمتی، پیمان بابایی فر، فرهاد فلامرزی، محسن مولایی نفرات ترکیب نهایی صبای قم در لیگ چهاردهم فوتسال کشور خواهند بود.



این در حالی است که امسال بر خلاف سال گذشته قرار بود بازی‌های فصل آینده لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور از روز پنجم مرداد ماه آغاز شود و به دلایل نامشخصی این زمان یک ماه به تعویق افتاد و مهلت ارسال مدارک تیم‌های شرکت‌کننده در فصل آینده لیگ برتر فوتسال نیز تا سی و یکم تیر ماه تمدید شد.



کاهش تعداد تیم های لیگ برتری به 13 تیم



بر اساس تصمیم هیئت رئیسه سازمان لیگ برتر فوتسال کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، چهاردهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور قرار بود با شرکت 16 تیم به شکل دوره‌ای برگزار و قهرمان برای مسابقات جام باشگاه‌های آسیا معرفی شود اما آمار تیم های لیگ برتر در دوره جدید فوتسال باشگاه های برتر کشور کاهش یافت.



بدین ‌ترتیب در حالی که قرار بود تیم‌های فوتسال ملی و حفاری ایران، فرش آراء مشهد، میثاق تهران، صنایع گیتی‌پسند اصفهان، شهید منصوری قرچک، پرسپولیس تهران، لبنیات ارژن فارس، فولاد ماهان سپاهان، فیروز صفه اصفهان، راه ساری، صبای قم، شهرداری ساوه، دبیری تبریز، گاز خوزستان، شهرداری تبریز و گسترش فولاد تبریز در لیگ جدید در مدت 30 هفته به مصاف یکدیگر بروند، دو تیم اصفهانی فیروز صفه و فولاد ماهان سپاهان از لیگ برتر کنار کشیدند و کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال نیز نام تیم فوتسال پرسپولیس تهران را از این رقابت ها حذف کرد.



آغاز جام چهاردهم فوتسال کشور از 12 مردادماه



بر اساس برنامه جدید کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در حالی از روز دوازدهم مرداد ماه آغاز می‌شود که در لیگ سیزدهم تیم تازه وارد صنایع گیتی‌پسند اصفهان که با خرید امتیاز تیم صدرای شیراز گام به لیگ برتر گذاشته بود با جنجال و شایعات فراوان در خصوص تبانی این تیم در هفته پایانی با تیم فوتسال پرسپولیس تهران، در نهایت عنوان قهرمانی را کسب کرد و جام را به اصفهان برد اما این جام را با رای کمیته استیناف به تیم منصوری قرچک واگذار کرد.



این در حالی است که در لیگ دوازدهم تیم فوتسال شهید منصوری قرچک گوی سبقت را از سایر رقبای مدعی ربود و قهرمان شد، اما در دو فصل قبل از آن تیم فوتسال فولاد ماهان سپاهان اصفهان قهرمانی لیگ برتر را به دست آورد.



در ادوار گذشته مسابقات لیگ برتر فوتسال، تیم فوتسال ارم‌کیش در 9 دوره متوالی نماینده فوتسال استان قم بود اما با تغییراتی که در کادر مدیریتی این تیم صورت گرفت، در لیگ‌های گذشته نماینده قم با نام کیش ایر و تربیت‌بدنی نیز به میدان رفته است.