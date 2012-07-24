  1. بین الملل
۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۲۰

در زمینه آب امضا شد؛

نخستین توافقنامه همکاری سودان جنوبی و رژیم صهیونیستی

نخستین توافقنامه همکاری سودان جنوبی و رژیم صهیونیستی

رژیم صهیونیستی و سودان جنوبی در راستای توسعه روابط خود نخستین توافقنامه همکاری را در زمینه آب امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رژیم صهیونیستی و سودان جنوبی نخستین توافقنامه همکاری در زمینه آب را با یکدیگر امضا کردند.

این توافقنامه میان "زویکا فاکس" رئیس شرکت صنایع نظامی محدود در زمینه راهبرد و بازاریابی رژیم صهیونیستی با وزیر آب و آبیاری سودان جنوبی به امضا رسید که یک نوع توافقنامه همکاری در رابطه با زیرساختهای آبی و توسعه فناوری است.

گفتنی است سودان جنوبی پس از استقلال روابط محکمی را با رژیم صهیونیستی برقرار کرده است. در روز تاسیس سودان جنوبی تنها پرچمهایی که در کنار پرچم این کشور جدید التاسیس برافراشته شد، پرچم رژیم صهیونیستی و آمریکا بود. در همان زمان برخی از تحلیلگران به آینده پرچالش سودان جنوبی که در معرض دخالتهای رژیم صهیونیستی قرار گرفته اشاره کردند.
 

کد مطلب 1657071

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