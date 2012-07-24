تجهیز تمامی کتابخانه های عمومی مازندران به دستگاه اذان گوی هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل امامزاده مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران اظهار داشت: در حال حاضر 63 کتابخانه عمومی در استان وجود دارد که تمامی این کتابخانه ها به دستگاه اذانگوی هوشمند تجهیز شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران نماز را مهمترین معروف و در راس همه برنامه ها عنوان کرد و گفت: قدرتمندترین ترین عامل در جهت نفی منکرات نماز است.

امامزاده توجه به مسئله نماز را از ضروری ترین اهداف شورای اقامه نماز اداره کل کتابخانه های عمومی دانست و اظهار داشت: علاوه بر خرید وسایل مورد نیاز نمازخانه در تمامی کتابخانه ها، تلاش داریم راه های ترویج نماز و ترغیب جوانان به این مسئله و برنامه های موثر در نمازخوان کردن همه مراجعان و اعضا کتابخانه ها به نحو احسن و شایسته ای انجام شود.

این مسئول فرهنگی استان ادامه داد: ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی برای تقویت ارزشهای معنوی و زدودن غبار ناشی از روزمرگی های دنیایی است و نماز موثرترین فریضه در رسیدن به عالی ترین درجات روحی و معنوی است.

دبیر انجمن کتابخانه های عمومی مازندران، از تجهیز 20 کتابخانه به سامانه بلوتوث سندر و 19 کتابخانه به سامانه ارسال پیامک خبر داد و گفت: این سامانه ها هم اکنون در تمامی ادارات کتابخانه های عمومی شهرستان های مازندران در حال استفاده است.

تمامی شبکه های فرسوده استان 1600 کیلومتر است



امیدیان، مدیر بهره برداری آبفای مازندران با اشاره به اینکه میزان کل شبکه های فرسوده در استان هزار و 600 کیلومتر است افزود: با فرسودگی شبکه های قدیمی سالانه 62 کیلومتر به این میزان افزوده می شود.

وی با بیان اینکه مازندران دارای شش هزار و 300 کیلومتر شبکه آبرسانی است افزود: در حال حاضر از 250 میلیون متر مکعب آب تولیدی حدود 30درصد آن هدر می رود که 90 درصد آن بدلیل فرسودگی شبکه است.

مدیر بهره برداری دفتر مدیریت مصرف شرکت آب و فاضلاب مازندران با اشاره به اینکه در سال 90 ،80 کیلومتر از شبکه های آبرسانی اصلاح و بازسازی شده است تصریح کرد: سال گذشته 9 میلیارد و 600 میلیون ریال برای اصلاح شبکه های فرسوده استان هزینه شده است.

امیدیان، تخصیص اعتبار ملی برای اجرای طرح اصلاح و بازسازی شبکه های فرسوده آب آشامیدنی مازندران را ضروری دانست و اظهار داشت: در صورت تحقق این مهم ، روند بازسازی شبکه های فرسوده آب آشامیدنی استان از شتاب بیشتری برخوردار خواهد شد.

مدیر بهره برداری دفتر مدیریت شرکت آب و فاضلاب مازندران اضافه کرد: با تخصیص اعتبار فعلی پیش بینی می شود تا پایان برنامه پنجم ، 330 کیلومتر از شبکه های فرسوده استان اصلاح و بازسازی شود.