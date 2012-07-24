سد کالپوش میامی تا پایان ماه مبارک رمضان سیراب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اتابک جعفری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل آب منطقه ای استان سمنان با اشاره به آبگیری سد کالپوش میامی تا پایان ماه مبارک رمضان، گفت: مهار کنترل سیلاب و تأمین آب شرب و صنعتی شهرستان های میامی و شاهرود به میزان شش میلیون متر مکعب در سال مهمترین هدف ایجاد این سد است.

جعفری پیشرفت فیزیکی این سد را 90 درصد ذکر کرد و گفت: در صورت تأمین اعتبار، سد کالپوش تا آخر ماه مبارک رمضان آبگیری شده و تا آخر مهر ماه سالجاری افتتاح خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای سمنان همچنین حجم ذخیره سد کالپوش را ۱۲ میلیون متر مکعب در سال اعلام کرد وافزود: مراحل پایانی این سد با جدیت تمام در حال پیگیری و اقدام می‌باشد و امید داریم با تزریق اعتبارات ویژه روند اجرایی وتکمیل این پروژه سرعت بیشتری گیرد.

به گفته جعفری احداث سد کالپوش، سد نمرود و انتقال آب خزر به کویر مرکزی از پروژه های مهم آب منطقه ای استان سمنان هستند که در ردیف پروژه های مهر ماندگار قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: سد کالپوش سد خاکی با هسته رسی به ارتفاع 40 متر و طول تاج 273 متر است و همچنین دارای یک بند انحرافی و ایستگاه پمپاژ به ظرفیت 1.2 متر مکعب در ثانیه است و همچنین ارتفاع پمپاژ این سد 70 متر می باشد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای سمنان در پایان از اختصاص اعتباری بالغ بر 21 میلیارد و 900 میلیون ریال برای ساخت این سد خبر داد و گفت: در حال حاضر با توجه به کارهای انجام گرفته در این سد به مبلغ 16 میلیارد ریال جهت اتمام و تکمیل پروژه نیاز است.