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۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۳۷

سرمربی تیم نونهالان فولاد خوزستان معرفی شد

سرمربی تیم نونهالان فولاد خوزستان معرفی شد

اهواز - خبرگزاری مهر: نبی احمدپور به عنوان سرمربی جدید تیم نونهالان باشگاه فولاد خوزستان انتخاب و معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه معارفه سرمربی جدید تیم نونهالان فولاد خوزستان عصر یکشنبه در محل باشگاه فولاد برگزار و نبی احمدپور به عنوان سرمربی این تیم معرفی شد.

در این مراسم از زحمات حمید نادریان فر سرمربی چند فصل گذشته تیم نونهالان فولاد تقدیر و احمدپور به عنوان جانشین وی معرفی شد.

نبی احمدپور سابقه قهرمانی با تیم نوجوانان فولاد خوزستان در مسابقات لیگ برتر نوجوانان کشور را دارد و فصل گذشته نیز یکی از اعضای کمیته فنی تیمهای پایه این باشگاه بوده است.

سجاد مهدی پور و رضا داودی نیز به عنوان دستیاران سرمربی جدید تیم نونهالان فولاد معرفی شدند.

تیم نونهالان فولاد خوزستان فصل گذشته عنوان نائب قهرمانی مسابقات لیگ برتر نونهالان کشور را از آن خود کرد و امسال نیز با قدرت در این پیکارها حضور می یابد.

 
کد مطلب 1657078

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