به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح پیرامون اوضاع سوریه گفت: جبهه بزرگی از عوامل شیطان بزرگ و کشورهای زبون تحت قیومیت آمریکا و صهیونیزم جهانی، جنگی همه جانبه را علیه دولت و ملت سوریه به راه انداخته اند، لیکن با حضور قدرتمند مردم و دولت و نیروهای مسلح این کشور توطئه آمریکایی، اروپایی، عرب های مرتجع و سایر هم پیمانان این جبهه شیطانی با شکستی بزرگ و تاریخی روبرو شد، به گونه ای که در حال حاضر دشمن جز اقدامات تروریستی و بمب گذاری و پروپاگاندای رسانه ای، کاری از دستش بر نمی آید.

جزایری در ادامه افزود: هنوز هیچ یک از دوستان سوریه و جبهه بزرگ مقاومت وارد عرصه نشده اند و چنانچه این اتفاق روی دهد ضربات قاطعی به جبهه دشمن و به خصوص عرب های منفور وارد خواهد شد.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح اظهار داشت: آمریکا اگر توانمندی لازم را داشت مانع سقوط نزدیکترین هم پیمانیش یعنی رژیم مبارک می شد و لذا جای تعجب است چگونه ارتجاع منطقه همه موجودیت خود را در پای آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی به قربانگاه برده است.

معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح خطاب به مردم سوریه بیان داشت: امروزه باید بیش از گذشته مراقب ترفندهای عملیات روانی و دروغ های بزرگ رسانه ای جبهه استکبار باشید، چرا که دشمن شکست خورده بخش عمده ای از توانش را صرف جنگ روانی علیه مردم دولتمردان سوریه نموده و تلاش دارد از این طریق شکست در جنگ سخت را جبران کند.

وی افزود: البته هدف جنگ نرم آمریکا، صرفا مردم و دولت سوریه نیست و سایر کشورهای دوست را نیز تحت پوشش دارد. دستگاه دیپلماسی و رسانه ای آمریکا با کمک سایر هم پیمانانش کوشش دارد از یک طرف شکست و ناکامی خود را پیروزی و از طرف دیگر دولت سوریه را محکوم به نابودی جلوه دهد و بدین وسیله مانع حمایت های مردمی و سایرین نسبت به سوریه بشود.

این مقام عالی رتبه کشور اذعان داشت: بزودی خاک سوریه از لوث دشمن پاکسازی می شود و آنگاه نوبت مقاومت است تا به حساب کشی از هر یک از دشمنان سوریه بپردازد.

سرداری جزایری گفت: این که در خبرها آمده است مردم سوریه از دشمنان خود انتقام خواهند گرفت، یک حقیقت است و مردم سوریه به شدت از دولت های شرور آمریکا، ترکیه، قطر، عربستان و سایر هم پیمانان تروریست ها عصبانی و خشمگین هستند.

رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور همچنین خطاب به مردم آمریکا و اروپا اعلام داشت: جای تعجب است که مردم این کشورها که در چنگال مشکلات مالی بسر می برند چگونه این همه ظلم نسبت به دیگران را تحمل می کنند و علیه دولت های تروریست و جنگ طلب خود اقدام مناسبی انجام نمی دهند.