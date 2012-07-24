نامگذاری روز ملی فیزیوتراپی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اسماعیل ابراهیمی افزود: پس از تلاش و پیگیریهای طولانی دوم مردادماه مصادف با تصویب آیین نامه حرفه ای فیزیوتراپی در کشور که در سال 1378 و در چنین روزی مورد تأیید وزارت بهداشت قرار گرفته بود به عنوان روز ملی فیزیوتراپی در کشور نامگذاری شد.

دبیر برد سیاستگذاری فیزیوتراپی وزارت بهداشت، در زمینه پیشرفت فیزیوتراپی در کشور طی سه دهه گذشته گفت: قبل از انقلاب اسلامی حداکثر 4 دانشگاه در سراسر کشور به آموزش فیزیوتراپی در سطح کارشناسی مشغول بودند در حالیکه هم اکنون بیش از 12 دانشگاه در سطح کشور در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و PHD دانشجو می پذیرند و از نظر سطح علمی نیز در زمینه ها و حیطه های مختلف علمی چون فیزیوتراپی و سالمندان، بیماریهای مغز و اعصاب، کودکان، ارتوپدی، ضایعات ورزشی، بیماریهای قلب و عروق و سایر موارد شاهد پیشرفت در زمینه آموزش روشها و تکنیکهای جدید بوده ایم.

وی در زمینه دکترای حرفه ای فیزیوتراپی تأکید کرد: خوشبختانه با تصویب طرح راه اندازی دکتر حرفه ای فیزیوتراپی یا DPT در کشور در سال 1388 و ابلاغ مصوبه اجرایی این طرح در تاریخ 1/5/1390 در شورای عالی سیاستگذاری وزارت بهداشت، امیدواریم همانند سایر کشورهای مطرح دنیا بتوانیم شاهد ارائه خدمات هر چه بیشتر همکاران فیزیوتراپی که علاوه بر استفاده از وسائل و دستگاههای مخصوص و پیشرفته نیازمند دستان توانا و هنرمند و تکنیکهای ویژه و دانش فنی هستند در سطح جامعه باشیم و طرح دکترای حرفه ای هر چه زودتر به مرحله اجرا برسد تا نقش فیزیوتراپی در سلامت جامعه هر چه پر رنگ تر گردد.