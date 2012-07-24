فعالیت 260 شرکت دانش بنیان در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

محمود شیخزینالدین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از سال 72 فعالیت خود را آغاز کرده، افزود: مهمترین هدف از آغاز فعالیت شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در سال 72 این بود که فعالیتها، پتانسیلها و ظرفیتهای مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و صنعتی استان اصفهان به صورت هماهنگ و یکسو انجام شود تا با قدرت بیشتری در راستای تولید علم و فناوری در کشور قدم برداشته شود.
وی با تاکید بر اینکه رسالتهای مهمی به منظور اجرای اهداف و برنامههای شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان تعریف شده، اظهار داشت: ایجاد پیوندهای مستحکم میان واحدهای تولیدی و سازمانهای مرتبط با حوزه علم از جمله مهمترین اهداف و برنامههای تاسیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان محسوب میشود.
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان با اشاره به اینکه کمک به تاسیس موسسهها و شرکتهای فناورانه و مستقر کردن آنها در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد از جمله وظایف این شهرک محسوب میشود، تصریح کرد: این شهرک تاکنون نیز توانسته است تا حد زیادی به وظایف و برنامههای پیشبینی شده برای خود عمل کند تا شاهد پیشرفت فعالیتهای فناورانه علمی در میان علماندوزان ایران اسلامی باشیم.
فعالیت 2000 فارغالتحصیل در شرکتهای دانشبنیان
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه تعداد زیادی از فارغالتحصیلان عالیرتبه در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان فعالیت میکنند، اضافه کرد: بر اساس آمارهای به دست آمده از شرکتها و موسسهههای دانشبنیان فعال در این شهرک، هماکنون بالغ بر دو هزار نفر از فارغالتحصیلان دانشگاههای کشور در این موسسات و شرکتها مشغول به فعالیت هستند.
شیخزینالدین با اشاره به اینکه برای فعالیت این تعداد متخصص نیز برنامهریزیهای بسیار مدون و مطلوبی انجام شده است، ادامه داد: این افراد در راستای تولید فناوریهایی تلاش میکنند که بتوان آنها را به صورت تولید انبوه و تجاریسازی به بازار عرضه کرد و از این طریق گامهای مثبتی برای افزایش کیفیت فعالیتها در کشور برداشته شود.
وی با تاکید بر اینکه فعالیتهای شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان میتواند پلی برای اتصال بخش صنعت و دانشگاههای مختلف کشور باشد، تاکید کرد: در سال جاری که به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایهایرانی نامگذاری شده است، نقش شرکتهای دانشبنیان فعال در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان غیرقابل انکار است زیرا آنها میتوانند به بهترین شکل ممکن در راستای بومیسازی دانشها، علوم و دستاوردهای فناورانه اقدامات لازم را انجام دهند.
فعالیت سه مرکز رشد در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
وی همچنین با اشاره به اینکه شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان در حال حاضر از سه مرکز رشد برخوردار است، گفت: این سه مرکز شامل مرکز رشد مقدماتی، جامع فناوری و تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات و پارکی با عنوان شیخبهایی در حوزه علم و فناری هستند که فعالیتهای فناورانه را به انجام میرسانند.
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان با اشاره به اینکه یک پارک علم و فناوری نیز در این شهرک در حال احداث است، افزود: این پارک ابوریحان بیرونی نام گرفته است که از جمله موارد به تصویب رسیده در دور دوم سفرهای استانی هیأت دولت به استان اصفهان به شمار میرود.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه طی سالهای فعالیت شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، اقدامات بسیاری در زمینه برگزاری جشنوارههای مختلف منطقهای و کشوری توسط این شهرک انجام گرفته است، اظهار داشت: در این ارتباط میتوان به برگزاری نخستین جشنواره منطقهای شیخبهایی در سال 78 اشاره کرد که با استقبال مطلوبی از سوی دانشدوستان مواجه بوده است.
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