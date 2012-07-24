پروژه ترسیب کربن در عرصه های منابع طبیعی آذربایجان غربی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز ریاضی فر صبح دوشنبه در جلسه کمیته فنی استان در خصوص این طرح افزود: پروژه ترسیب کربن برای اولین بار در کشور در استان خراسان جنوبی اجرا شده که هدف از اجرای این طرح ، توسعه مدیریت پایداردر عرصه های منابع طبیعی با مشارکت بهره برداران و روستاییان است.

وی ادامه داد: این طرح با هدف ارتقای مشارکت مردم با ایجاد تعاونی های کوچک و سود ده است که با ایجاد اشتغال در بین روستاییان باعث می شود روستاییان هم در حفاظت و توسعه منابع طبیعی مشارکت داشته باشند و هم در آمد زایی برای روستانشینان ایجاد می کند.

ریاضی فر با بیان اینکه در فاز اول بعد از تصویب کلیات آن با دعوت از اساتید این طرح و آموزش شیوه های علمی و بازدیدهای میدانی، این طرح به مرحله اجرا می رسد اظهارداشت: پیش بینی می شود فاز دوم یعنی مرحله عملیاتی نیز در چند ماه آینده مراحل اجرایی خود را در استان سیر کند.

در سال 2001 میلادی جمهوری اسلامی ایران بصورت عضو ناظر در پیمان کیوتو شرکت کرد که در سال 2008 میلادی وظایف اختیاری بر عهده آن نهاده شد که از جمله این وظایف افزایش سطح پوشش مراتع و پوشش سرانه جنگلی برای مدت کاری سه سال بود .

بعد از طرح موضوع در کشور برای اولین بار این طرح در خراسان جنوبی به اجرا در آمد که با توجه به اثرات بسیار مثبت آن در منطقه خراسان جنوبی، سازمان جنگلها برآن شد که این طرح را در سایر استانها نیز اجرایی سازد.

امسال استان آذربایجان غربی اعلام آمادگی برای اجرای طرح ترسیب کربن را کرده و همچنین هم اکنون طرح مذکور در چند استان دیگر نیز مانند کرمان، جیرفت و کهنوج در دست اجراست.