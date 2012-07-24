فولاد به دنبال چهارمین پیروزی در برابر سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فولاد خوزستان و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان عصر چهارشنبه چهارم مرداد در دومین هفته از رقابتهای لیگ برتر دوازدهم و در ورزشگاه تختی اهواز به مصاف هم می روند تا بیست و یکمین رویارویی خود در تاریخ این رقابت ها را به نمایش بگذارند.

این دو تیم تاکنون در 20 مسابقه در چارچوب رقابتهای لیگ برتر به مصاف هم رفته اند که حاصل آن سه برد برای فولاد خوزستان، هشت برد برای سپاهان اصفهان و 9 تساوی بوده است.



در مجموع این دیدارها، فولادی ها 19 بار موفق به گشودن دروازه تیم سپاهان اصفهان شده اند و در مقابل 28 مرتبه هم دروازه خود را گشوده شده دیده اند. آخرین بار، این دو تیم در دیدار برگشت فصل گذشته در اهواز به مصاف هم رفتند که حاصل آن برتری دو بر یک تیم میهمان بود.



آمار نشان می دهد از مجموع 10ه مسابقه ای که این دو تیم تاکنون در اصفهان برگزار کرده اند، فولادی ها یک بار میزبان خود را شکست داده، سه بار با آنها به تساوی رسیده اند و در شش بازی تن به شکست داده اند.



در 10 مسابقه برگزار شده در اهواز نیز فولادی ها دو بار موفق به شکست سپاهان شده و شش بار در مقابل این تیم به تساوی رسیده اند حال آنکه دو شکست خانگی هم در کارنامه آنها دیده می شود.



در دوره هفتم لیگ برتر به دلیل حضور فولاد خوزستان در مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور (جام آزادگان)، این دو تیم با هم دیدار نکردند و آمار ارائه شده مربوط به 10 دوره ای است که هر دو تیم در لیگ برتر حضور داشته اند.



نتایج کامل دیدارهای مستقیم دو تیم در چارچوب رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور به شرح زیر است:



لیگ برتر یازدهم:

بازی برگشت: فولاد خوزستان یک - سپاهان اصفهان 2

آرش افشین (80) برای فولاد/ سیدمهدی سیدصالحی (8) و جواهر سوکای (88) برای سپاهان

بازی رفت: سپاهان اصفهان 2 - فولاد خوزستان صفر

عماد محمد رضا (68) و میلوراد یانوش (79) برای سپاهان



لیگ برتر دهم:

بازی رفت: فولاد خوزستان یک - سپاهان اصفهان یک

هادی عقیلی (35 – پنالتی) برای سپاهان / بختیار رحمانی (75) برای فولاد

بازی برگشت: سپاهان اصفهان 3 - فولاد خوزستان 2

رضا نوروزی (45) و آرش افشین (75) برای فولاد / ابراهیم توره (52 و 6+90) و محسن بنگر (2+90) برای سپاهان



لیگ برتر نهم:

بازی رفت: فولاد خوزستان صفر - سپاهان اصفهان صفر

بازی برگشت: سپاهان اصفهان یک - فولاد خوزستان یک

سیدجلال حسینی (30) براى سپاهان / سیامک سرلک (32) برای فولاد



لیگ برتر هشتم:

بازی رفت: سپاهان اصفهان 2 – فولاد خوزستان صفر

احسان حاج صفی (9) و هادی اصغری (51) برای سپاهان

بازی برگشت: فولاد خوزستان 2 – سپاهان اصفهان 2

محمدرضا ذوالفنون (18) و سعید رمضانی (45) برای فولاد / مهدی جعفر پور (5) و جلال اکبری (35) برای سپاهان



لیگ برتر هفتم:

فولاد خوزستان در این فصل در لیگ دسته اول فوتبال کشور به میدان می رفت.



لیگ برتر ششم:

بازی رفت: سپاهان اصفهان 2 - فولاد خوزستان یک

امیر خلیفه اصل (33) برای فولاد / عبدالوهاب ابوالهیل (34) و محمد نوری (63) برای سپاهان

بازی برگشت: فولاد خوزستان صفر – سپاهان اصفهان صفر



لیگ برتر پنجم:

بازی رفت: سپاهان اصفهان 2 - فولاد خوزستان صفر

جلال اکبری (8 و 80) برای سپاهان

بازی برگشت: فولاد خوزستان یک – سپاهان اصفهان صفر

عماد محمد رضا (39) برای فولاد

لیگ برتر چهارم:

بازی رفت: فولاد خوزستان صفر – سپاهان اصفهان صفر

بازی برگشت: سپاهان اصفهان یک - فولاد خوزستان یک

علی بداوی (81) برای فولاد / رسول خطیبی (36) برای سپاهان



لیگ برتر سوم:

بازی رفت: سپاهان اصفهان 2 – فولاد خوزستان یک

میثم سلیمانی (42) برای فولاد / ادموند بزیک (38 و 65) برای سپاهان

بازی برگشت: فولاد خوزستان یک – سپاهان اصفهان صفر

علی اکبر مهدی پور (54) برای فولاد



لیگ برتر دوم:

بازی رفت: فولاد خوزستان یک – سپاهان اصفهان 3

داود دهقانی (17) برای فولاد / محرم نویدکیا (2) و ناصر فرشباف (4 و 10) برای سپاهان

بازی برگشت: سپاهان اصفهان 2 - فولاد خوزستان 3

احسان شیرمردی (39)، سیدمحمد علوی (43) و عادل زبیداوی (90) برای فولاد/ لئون استپانیان (26) و اصغر طالب نسب (46) برای سپاهان



لیگ برتر اول:

بازی رفت: فولاد خوزستان یک – سپاهان اصفهان یک

داود دهقانی (48) برای فولاد / محمود کریمی (64) برای سپاهان

بازی برگشت: سپاهان اصفهان 2 – فولاد خوزستان 2

بهنام سراج (42 و 82) برای فولاد / افشین حاجی پور (4) و محمود کریمی (24) برای سپاهان