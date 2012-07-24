به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار لطف آباد از اتمام عملیات اجرایی پروژه خیابان اصلی گمرک این شهر در سال جاری خبر داد.

حسن نوروزی گفت: با توجه به حجم بالای عبور و مرور خودروهای سنگین از خیابان اصلی شهر لطف آباد که منتهی به گمرک می شود، تعریض این خیابان در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

شهردار لطف آباد اظهار داشت: در سال گذشته تملک 19 پلاک و تخریب آنها با هزینه ای بالغ بر 900 میلیون ریال از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان انجام شد و در صورت تامین اعتبار این پروژه تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.

نوروزی ادامه داد: برای عملیات جدول کشی و جمع آوری آب های سطحی نیز از محل اعتبارات داخلی مبلغ یک میلیارد ریال و به منظور اجرای آیلند و آسفالت به متراژ 600 مترمربع نیز 500 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

عوارض تنها 20 درصد هزینه های شهرداری کلات را تامین می کند

شهردار کلات ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری را مهمترین اولویت در سال 91 اعلام کرد و با اشاره به دریافت عوارض به عنوان یکی از منابع درآمدی شهرداری ها گفت: درآمد شهرداری کلات از این محل حدود 20 درصد از هزینه های جاری این شهرداری را تامین می کند که این امر ایجاد درآمدهای پایدار را ضروری می سازد.

حسن غلامیان به برخی از اقدامات درآمدزایی این شهرداری در سال جاری اشاره کرد و افزود: احداث تعدادی غرفه، ایجاد بازار روز در حاشیه پارک شهر و احداث غرفه صنایع دستی کلات از جمله این اقدامات است.

شهردار کلات در مورد ایجاد غرفه صنایع دستی شهرستان اظهار داشت: این غرفه فروش در محل پارک لاله های انقلاب شهر کلات با هزینه ای بالغ بر 700 میلیون ریال و تا پایان تابستان امسال به بهره برداری می رسد.

غلامیان کل بودجه این شهرداری در سال 91 را 14 میلیارد و 500 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: پیش بینی می شود حدود 6 میلیارد ریال از این بودجه از محل اعتبارات استانی و بقیه آن از محل وصول عوارض شهری، مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای جاری شهرداری تامین شود.