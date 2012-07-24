سرانه فضای ورزشی برای هر نفر در کرمانشاه 83 صدم متر مربع

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس امانی در نشست شورای عالی ورزش استان گفت: بخش ورزش همگانی استان کرمانشاه هم اکنون از جایگاه مناسبی در سطح کشور برخوردار است .

وی افزود: برگزاری همایش های بزرگ پیاده روی و جشنواره های مختلف همگانی در نقاط مختلف استان و استقبال مردم از این برنامه ها نشان دهنده حرکت به سوی نهادینه شدن ورزش همگانی در استان کرمانشاه است.

امانی با اشاره به وضعیت ورزش قهرمانی و حرفه ای در استان بیان داشت: در بعد مسابقات قهرمانی، در سال 90 بیش از 31 اعزام به مسابقات منطقه ای، 327 اعزام به رقابتهای کشوری، 27 اعزام به رقابتهای آسیایی، 37 اعزام به رقابت های بین المللی و 21 اعزام به رقابت های جهانی در ورزش استان ثبت شده است.

وی در ادامه افزود: در بعد زیرساخت ها نیز سرانه فضاهای ورزشی استان کرمانشاه در حال حاضر 83 صدم متر مربع است که با احداث فضاهای ورزشی جدید از مرز یک متر مربع فراتر خواهد رفت.

همچنین در این نشست معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه با اعلام اینکه، زیر ساخت های ورزش در استان کرمانشاه به خوبی توسعه یافته اند اظهار داشت: وظیفه دولت ایجاد زمینه ورزش همگانی برای تمامی اقشار جامعه است که این مسئله در استان کرمانشاه به خوبی انجام شده است.