10 تالاب فارس کاملا خشک شده است

حسینعلی ابراهیمی کارنامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تالاب های استان فارس، گفت: خشکسالی در استان فارس همچنان ادامه دارد و به همین دلیل نمی توانیم شاهد احیا تالابها باشیم.

وی تاکید کرد: 40میلیون مترمکعب آب برای تالاب بختگان رها سازی شد که به دلایل مختلفی تاثیری بر وضعیت تالاب نداشت.

کارنامی تصریح کرد: بارندگیهای بهار امسال باعث احیای موقت تالاب پریشان شد اما تداوم این امر نیاز به وجود آب در تالاب دارد.

مدیر کل محیط زیست استان فارس با بیان اینکه باید آبهای استان فارس مدیریت شود، گفت: مدیریت منابع آب در حوزه های تالابی و همچنین تغییر الگوی کشت در اراضی کشاورزی همجوار تالابها گامهای مثبتی در راستای احیای تالاب است که این مهم تاکنون روی نداده است.

وی تاکید کرد: کاهش عمق نباتی خاک و کاهش بازدهی اراضی کشاورزی از مهمترین آسیبهای خشک شدن تالابها است.

کارنامی در ادامه سخنان خود خشکی تالابهای را از جمله عوامل بروز مشکلات اجتماعی دانست و گفت: همزمان با خشک شدن تالابهای استان فارس شاهد از بین رفتن کشاورزی در روستا های اطراف تالاب هستیم و این مشکل باعث حجوم روستاییان به شهرهای همجوار شده که این روند حرکتی مشکلات اجتماعی ایجاد می کند.

مدیر کل محیط زیست استان فارس تصریح کرد: با خشک شدن تالابهای استان تنوع جانوری نیز از بین رفته که برای جبران این وضعیت تلاشها و زمان فراوان باید گذاشت.