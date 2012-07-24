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۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۴۲

خوشایند در گفتگو با مهر:

20 هزار نفر در خراسان جنوبی آموزش های فنی و حرفه ای را فرا می گیرند

20 هزار نفر در خراسان جنوبی آموزش های فنی و حرفه ای را فرا می گیرند

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی گفت: امسال دوره های مهارت آموزی و آموزشی برای 20 هزار نفر در استان برگزار خواهد شد.

 حسین خوشایند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: مهارت های فنی و حرفه ای در قالب سه میلیون نفر ساعت به کارآموزن ارائه خواهد شد.

 وی عنوان کرد: از این میزان  دو میلیون نفر ساعت دوره های مهارتی در بخش دولتی و یک میلیون نفرساعت در آموزشگاه های آزاد در بخش های کارجویان شهری، روستایی، دانشجویان و صنوف در اولویت فعالیتهای امسال فنی و حرفه ای استان است.

وی با اشاره به فعالیت 11 مرکز فنی و حرفه ای در سطح استان، تصریح کرد: در سال گذشته شش دوره آموزشی برای اتباع افغانی در استان از سوی فنی و حرفه ای استان برگزار شده است.

 وی با اشاره به فعالیت  اولین مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای استان از سال گذشته در بیرجند، ادامه داد:  سال گذشته در سه کد رشته پذیرش دانشجو داشته ایم که امسال به هشت رشته افزایش خواهد یافت.

 خوشایند بیان کرد: امسال مرکز علمی کار بردی بیرجند در رشته های برق الکترونیک، تعمیرخودرو، ماشین ابزار، نقشه کشی ساختمان، جوشکاری، سخت افزار و نصب و تعمیر آسانسور پذیرش دانشجو خواهد داشت.

 مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از راه اندازی مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای قاین در سال جاری خبر داد و عنوان کرد: در این مرکز نیز در سه رشته از مهر ماه امسال دانشجو پذیرش خواهد شد.

معرفی 1300 نفر برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی

خوشایند از معرفی یک هزار و 300 متقاضی تسهیلات مشاغل خانگی طی سال جاری به بانکها خبر داد و افزود: تا کنون این تسهیلات به یک هزار نفر پرداخت شده است.

 وی تعهد ایجاد اشتغال فنی و حرفه ای استان در سال جاری را 725 نفر اعلام کرد و افزود: جذب نیروی انسانی و مربی در برنامه کاری این سازمان قرار دارد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی همچنین از بهره برداری از مرکز سنجش فنی و حرفه ای نهبندان  در دهه فجر خبر داد و یادآور شد: مرکز تخصصی برق و الکترونیک در استان حداکثر تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد.

خوشایند بیان کرد: این مرکز با مساحت دو هزار متر مربع و اعتباری بالغ بر 9 میلیارد ریال ساخته شده است.

کد مطلب 1657112

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