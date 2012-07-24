به گزارش خبرنگار مهر، عادل آذر ظهر امروز سه شنبه در حاشیه اعلام گزارش نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت بررسی های اشتغالی و بیکاری کشور در سرشماری انجام شده گفت: موضوع بیکاری یکی از اساسی ترین مباحث و پروژه های مرکز آمار ایران است که به صورت جداگانه و ویژه بررسی می شود.



رئیس مرکز آمار ایران با تاکید بر اینکه مرکز آمار سعی می کند نتایج قطعی بررسی ها را بدون تردید و با اصالت آماری ارائه کند، اظهار داشت: نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی از مسئولیت‌هایی تلقی می شود که مرکز آمار ایران مسئول انتشار آمار در این بخش‌ها است.



آذر با اشاره به اینکه در انتشار آمار تحت تاثیر هیچ نهاد - دولت - یا سلیقه ای قرار نمی گیریم، بیان داشت: در خصوص نرخ تورم نیز تا اردیبهشت 90 این نرخ را اعلام کرده بودیم که پس از آن، با توجه به اختلافات آماری با بانک مرکزی، تصمیم گرفته شد تا زمان رسیدن به یک روند کارشناسی قطعی، نرخها از سوی بانک مرکزی ارائه شود.



وی با اشاره به اینکه این مسئولیت نیز تا پایان سال از طریق مرکز آمار ایران دنبال خواهد شد، تنوع اقلام در سبد کالاها، محاسبه تورم شهرها و روستاها و سال پایه را 3 موضوعی برشمرد که باعث دستیابی به نتایج گوناگون از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در خصوص تورم شده است.



آذر با تاکید بر اینکه تهیه گزارش ‌ای مربوط به نرخ بیکاری در استانها برای مرکز آمار بسیار حائز اهمیت است، از اجرای طرح‌های ویژه و بررسی های دقیق از طریق به کارگیری آمارگیران حرفه ای خبر داد .



رئیس مرکز آمار ایران با تاکید بر لزوم به کارگیری آمارگیری حرفه ای در بحث نرخ بیکاری، بیان داشت تا هفته آینده نرخ بیکاری استانها در بهار 91 را اعلام خواهیم کرد و این نتایج هم اکنون در حال نهایی شدن است.



وی با اشاره به وجود تعاریف بین المللی در خصوص محاسبه بیکاری و اشتغال افراد، گفت: هم اکنون مرکز آمار ایران یک ساعت کار را به عنوان یک استاندارد بین المللی در محاسبه بیکاری و اشتغال افراد در نظر می گیرد.



آذر با تاکید بر اینکه مرکز آمار علاوه بر مراکز داخلی و دولت باید به مراجع بین المللی نیز در این زمینه پاسخگو باشد، گفت: ما نمی توانیم همین گونه استانداردهای بین المللی را تغییر دهیم چون باید پاسخگو باشیم.