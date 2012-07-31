6.3.3 مبانی قانونی را طی نکرده است/ از علمای حوزه نظرخواهی نشد

علی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: یکی از اشکالات اساسی که موجب تعجب بسیاری از کارشناسان آموزشی شده است بی توجهی به این موضوع بوده که چگونه تغییر نظام آموزشی از میانه دوران تحصیل دانش آموز شروع می شود و در شرایطی که دانش آموز از سال اول ابتدایی هیچ تصور و آمادگی از کلاس ششم ابتدایی ندارد، به یک باره باید در این پایه تحصیل کند.

وی افزود: همچنین برای اجرای این طرح، به مردودی های پایه اول راهنمایی توجهی نشده است و آنها همچنان بلاتکلیف هستند که چگونه باید این دوره را طی کنند.

سلیمانی معتقد است که اگر قرار است نظام تعلیم و تربیت به شکلی جدی تغییر کند، این تغییرات باید از اول ابتدایی اعمال شود نه اینکه دانش آموز بدون آمادگی ذهنی یکباره به پایه ای برود که تاکنون نه کتابهایش را دیده است و نه می داند که قرار است چه درس هایی را مطالعه کند.

3-3-6 طرحی بدون تبیین است

این کارشناس مسائل آموزشی با بیان اینکه اجرای نظام 3-3-6 یک مسئله شخصی نیست که شخصی درباره آن تصمیم گرفته شود، تصریح کرد: مشکل اصلی اجرای این نظام آن است که 3-3-6 تبیین نشده اما مسوولان می خواهند سند تحول را با آن هماهنگ کنند. این در حالی است که سند تحول سند بالادستی تلقی می شود و باید برای اجرای آن یکسری اسناد پایین دستی تدوین و تهیه کرد.

سکوت مجلس هشتم تعجب برانگیز بود

وی با انتقاد از سکوت مجلس هشتم در برابر اقدامات عجولانه آموزش و پرورش توضیح داد: سکوت مجلس هشتم موجب تعجب بسیاری از فرهنگیان و کارشناسان آموزشی شد و اکنون با توجه به ورود مجلس نهم و بررسی دقیق نظام 3-3-6 ، امیدواریم که تغییر در نظام تعلیم و تربیت کشور اندکی شکل کارشناسی به خود بگیرد.

سلیمانی با بیان اینکه برای هر اقدام تحولی آنهم در وزارتخانه ای همچون آموزش و پرورش باید از مجلس شورای اسلامی استعلام گرفته شود، گفت: در زمان وزارت محمد علی نجفی وزیر وقت آموزش و پرورش طرحی براساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر شروع شدن مدارس از 15 شهریور ماه ارائه شد، اما نمایندگان مجلس وقت اجازه اجرای این طرح را نداده و جلوی آن را گرفتند.

وی تصریح کرد: هم اکنون انتظار می رود که نمایندگان مجلس نهم به وظیفه خود عمل کرده و اگر پس از بررسی اعضای کمیسیون آموزش، تشخیص دادند که اجرای نظام 3-3-6 به ضرر تعلیم و تربیت و آینده کشور است، جلوی اجرای آن را بگیرند.

اجرای 3-3-6 بدون نظرخواهی از علمای حوزه علمیه

سلیمانی با بیان اینکه در تدوین کتاب های پایه ششم و دوم ابتدایی تعجیل زیادی شده است، افزود: یکی دیگر از اشکالات اجرای 3-3-6 این است که از نظرات علمای حوزه علمیه و کارشناسان استفاده نشده است،چرا که بر مبنای سند تحول بنیادین که فلسفه اسلامی وحیات طیبه محور فعالیتهای این سند است، باید از حوزه علمیه به ویژه در بحث تدوین کتاب های جدیدالتالیف استعلام و نظرخواهی می شود که تاکنون این اتفاق نیافتاده است.

تعطیلی پنجشنبه ها مغایر با گفته‌های وزیر آموزش و پرورش است

این کارشناس مسائل آموزشی درباره تعطیلی پنج شنبه ها نیز توضیح داد: در شرایطی وزیر آموزش و پرورش صحبت از تعطیلی پنج شنبه ها می کند که وی در ابتدای ورود به وزارتخانه اعلام کرده بود دانش آموزان روزهای جمعه هم باید به مدرسه بیایند.

وی افزود: اما نه تنها دانش آموزان در این روز به مدرسه نمی روند که حتی روزهای پنج شنبه را نیز برای دانش آموزان تعطیل می کنند.

به گفته سلیمانی، تعطیلی پنج شنبه ها شاید برای معلمان به ویژه معلمان مقطع ابتدایی مفید باشد، اما اینکه فعالیتهای پرورشی و آموزشی کاملاً به حالت تعطیلی دربیاید، برای دانش آموزان مفید نیست و می توان از این روز برای احیای فعالیتهای پرورشی استفاده کرد.

وی افزود: در شرایطی که فعالیت های پرورشی در زمان های اندک و بسیار فشرده به دانش آموزان ارائه می شود، پنج شنبه ها بهترین فرصت برای پروراندن مسائل اعتقادی، الگو گیری از مدارس اسلامی و حیات طیبه که سند تحول نیز بر آن تاکید دارد است.

کارشناس مسائل آموزشی با تاکید بر اینکه وزیر آموزش و پرورشی وزیری اصولگراست و باید بر مبنای اجرای صحیح سند گام بردارد، گفت: تنها راه ممانعت از اجرای نظام 3-3-6، مجلس است. در صورتیکه نمایندگان پس از بررسی سند به این نتیجه برسند که اجرای 3-3-6 اقدامی شتاب زده است می توان با طرحی دو فوریتی در صحن علنی مجلس از اجرای آن جلوگیری کرد.