نخستین خانه تخصصی دو و میدانی در طرقبه شاندیز راه اندازی می شود

جواد فعال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین خانه تخصصی دو و میدانی برای آموزش رشتههای مختلف دو و میدانی ویژه آقایان و بانوان در مرداد ماه سال جاری در محل استادیوم ورزشی آزادی طرقبه شاندیز فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
وی با بیان اینکه تدریس در این دورههای آموزشی بر عهده مدرسان و مربیان دو و میدانی استان است اظهار داشت: در این مدرسه آخرین تکنیکها و قواعد رشتههای مختلف دو و میدانی به شرکت کنندگان آموزش داده میشود.
فعال با اعلام اینکه کلاسهای این مدرسه در 2 بخش تئوری و عملی برگزار میشود، تصریح کرد: این کلاسها به صورت رایگان بوده و از ورزشکاران وجهی بابت آموزش و استفاده از امکانات مدرسه دو و میدانی دریافت نخواهد شد.
رئیس هیئت دو و میدانی طرقبه شاندیز راه اندازی مدرسه دو و میدانی را با هدف تقویت پایههای رشتههای چندگانه این رشته ورزشی دانست و اظهار داشت: سعی میشود در این مدرسه، علاوه بر آموزش رشتههای دو و میدانی به جوانان و بزرگسالان، آموزشها به صورت پایهای و برای نوجوانان و نونهالان شهرستان نیز انجام شود.
وی از دیگر اهداف هیئت را ایجاد زیرساخت های سخت افزاری اعلام کرد و گفت: در حال حاضر سالن بدنسازی تجهیز شده و چاله پرش، جایگاه پرتاب وزنه و نورافکن در دور پیست برای استفاده در شب احداث شده است.
شایان ذکر است کلاس های دو و میدانی برای بانوان رو زهای زوج هفته ساعت 8:30 صبح و آقایان روزهای شنبه، دوشنبه و پنج شنبه ساعت 17:30بعد از ظهر در محل استادیوم ورزشی آزادی شهر طرقبه برگزار خواهد شد.
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