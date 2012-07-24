اردن تبادل تجاری با سوریه را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "نمر حدادین" سخنگوی وزارت کشاورزی اردن از توقف مبادلات تجاری با سوریه خبر داد.

وی اعلام کرد که اردن مبادلات تجاری خود را با سوریه که از طریق مرزهای زمینی صورت می گرفت، متوقف کرده است و این اقدام در پی افزایش خشونتها در سوریه صورت گرفته است.

حجم تبادل تجاری اردن و سوریه در سال گذشته میلادی با رشد 4،65 درصدی به 470 میلیون و 630 هزار دینار رسیده بود در حالی که این رقم در سال 2010 بالغ بر 449 میلیون و 700 هزار دینار بود.

گذرگاه تجاری زمینی سوریه تنها راه اصلی اردن به سوی بازارهای اروپا، ترکیه و لبنان است به طوری که حدود 60 درصد تجارت خارجی اردن از طریق گذرگاه های مرزی سوریه انجام می شود.