تاکید لاوروف بر ضرورت توقف خشونت و آغاز فوری گفتگوی ملی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های روسی، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در گفتگو با سعود الفیصل همتای سعودی خود بر توقف خشونت در سوریه تاکید کرد.



بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، لاوروف در این گفتگوی تلفنی ابعاد اصلی بحران سوریه را بررسی کرد.



لاوروف تاکید کرد خشونت باید در نزدیک ترین زمان ممکن از هر منبعی که باشد، متوقف و گفتگوی ملی فراگیر با مشارکت همه گروههای سیاسی آغاز شود.

بر اساس گزارش رادیو روسیه تاکید کرد مسکو از تلاشهای فشرده برای اجرای طرح کوفی عنان نماینده ویژه سازمان ملل متحد درباره سوریه حمایت می کند.



از سوی دیگر، سعود الفیصل، لاوروف را در جریان نتایج نشست فوق العاده شورای وزیران امور خارجه عرب در دوحه درباره سوریه قرار داد.



لاوروف همچنین اتحادیه عرب را به در نظر قرار دادن نظرات تمام اعضای خود دعوت و اعلام کرد روسیه از طرحهای اتحادیه عرب برای حل دیپلماتیک بحران سوریه و نیز طرح عنان حمایت می کند.



وزیران امور خارجه روسیه و عربستان بر ادامه تماسها میان دو طرف درباره بحران سوریه توافق کردند و نیز برای برگزاری دور دوم گفتگوی راهبردی میان روسیه و شورای همکاری خلیج فارس در سال جاری در مسکو ابراز تمایل کردند.