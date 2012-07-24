  1. بین الملل
۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۵۶

در گفتگو با فیصل مطرح شد؛

تاکید لاوروف بر ضرورت توقف خشونت و آغاز فوری گفتگوی ملی در سوریه

تاکید لاوروف بر ضرورت توقف خشونت و آغاز فوری گفتگوی ملی در سوریه

وزیر امور خارجه روسیه بر ضرورت توقف فوری خشونت در سوریه از سوی گروههای مسلح و آغاز گفتگوی ملی فراگیر با مشارکت همه گروههای سیاسی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های روسی، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در گفتگو با سعود الفیصل همتای سعودی خود بر توقف خشونت در سوریه تاکید کرد.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، لاوروف در این گفتگوی تلفنی ابعاد اصلی بحران سوریه را بررسی کرد.
 
لاوروف تاکید کرد خشونت باید در نزدیک ترین زمان ممکن از هر منبعی که باشد، متوقف و گفتگوی ملی فراگیر با مشارکت همه گروههای سیاسی آغاز شود.

بر اساس گزارش رادیو روسیه تاکید کرد مسکو از تلاشهای فشرده برای اجرای طرح کوفی عنان نماینده ویژه سازمان ملل متحد درباره سوریه حمایت می کند.

از سوی دیگر، سعود الفیصل، لاوروف را در جریان نتایج نشست فوق العاده شورای وزیران امور خارجه عرب در دوحه درباره سوریه قرار داد.

لاوروف همچنین اتحادیه عرب را به در نظر قرار دادن نظرات تمام اعضای خود دعوت و اعلام کرد روسیه از طرحهای اتحادیه عرب برای حل دیپلماتیک بحران سوریه و نیز طرح عنان حمایت می کند.

وزیران امور خارجه روسیه و عربستان بر ادامه تماسها میان دو طرف درباره بحران سوریه توافق کردند و نیز برای برگزاری دور دوم گفتگوی راهبردی میان روسیه و شورای همکاری خلیج فارس در سال جاری در مسکو ابراز تمایل کردند.

کد مطلب 1657126

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها