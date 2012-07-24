راه اندازی 5 پایگاه داوطلبی در شهریار و قدس

مرتضی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور ارتقای سطح آگاهی شهروندان از عملیات امداد و نجات و به کارگیری صحیح اطلاعات در مواقع بروز حادثه، هلال احمر شهرستان شهریار اقدام به برگزاری دوره های ویژه در این زمینه کرده است.

برگزاری دوره تکمیلی امدادگری همراه با ارائه گواهینامه رسمی کشوری

وی عنوان کرد: دوره عمومی امداد و نجات که در واقع دوره تکمیلی امدادگری است در دو بخش ویژه بانوان و آقایان برگزار می شود.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان های شهریار و قدس افزود: دوره مذکور که به صورت رایگان برگزار می شود، از تاریخ 31 تیرماه آغاز شده است و به مدت دو ماه ادامه خواهد داشت، داوطلبان پس از گذراندن 175 ساعت آموزشی، موفق به اخذ گواهینامه رسمی در سطح کشوری می شوند.

راه اندازی پنج پایگاه داوطلبی در شهریار و قدس

رضایی بیان کرد: هلال احمر شهرستان شهریار در راستای تحقق هدف خدمت رسانی به شهروندان، اقدام به راه اندازی 5 پایگاه داوطلبی در سطح شهرستانهای شهریار و قدس کرده است.

این مسئول ادامه داد: تعداد این پایگاه ها که به ارائه خدمات در امور خیریه می پردازند، در شهریار و قدس به ترتیب یک و چهار پایگاه است.

حضور تیم های ورزشی جمعیت هلال احمر شهریار در جام رمضان

وی گفت: در راستای نشاط مضاعف و تقویت روحیه داوطلبان، تمهیدات لازم به منظور حضور ورزشکاران جمعیت هلال احمر شهرستان شهریار در مسابقات جام رمضان، اندیشیده شده است.