فرهنگ عزاداری شرق گلستان آسیب شناسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست منطقه ای آسیب شناسی فرهنگ عزاداری و مداحی باحضور 30 نفر از مداحان کلاله برگزار شد.

غلامرضایی رئیس اداره هیئات مذهبی و کانون مداحان و شعرای آیینی کشور طی سخنانی بر ارتقای سطح علمی و کیفی معلومات مداحان تاکید کرد.

وی افزود: خودسازی و اعتقاد صحیح بطور قطع در بیان مطالب و تاثیرگذاری بر مخاطب نقش بسزایی دارد.

همایش سفیران تبلیغ ویژه مبلغات

زهره یوسف زاده مسئول امور بانوان اداره تبلیغات اسلامی کلاله با اشاره به برگزاری همایش یکروزه سفیران تبلیغ ویژه مبلغات ، گفت : در این همایش 10 نفر از مبلغات فعال و تاثیر گذار شهرستان کلاله نیز حضور داشتند.

وی افزود: این همایش فرصتی بوجود آورد که مبلغات حوزه دین درکنار هم به تبادل نظر بپردازند و با این همفکری جهت ارتقای سطح برنامه ها گام های مهم تری برداشته شود.

توزیع کتابچه نغمه های آسمانی

سیدرضا حسینی مسئول تشکل های دینی اداره تبلیغات اسلامی کلاله گفت: بیش از 250 جلد کتابچه نغمه های آسمانی شامل گزیده ای از ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان تهیه شده توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان در مساجد کلاله توزیع شد.

وی افزود: ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی برای تقرب ونزدیکی بندگان به خداوند مهربان است که با تلاش فراوان درعبادت و توبه و کثرث استغفار و دعا میتوان از این فرصت استفاده کرد.

اجرای 1433 طرح جزء خوانی قرآن کریم

به همت اداره تبلیغات اسلامی کلاله و با آغاز ماه مبارک رمضان 1433طرح جزء خوانی قرآن کریم در مساجد شهرستان کلاله فعال شد.



علیرضا کریم کشته کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی کلاله با بیان این مطلب گفت: با آغاز ماه مبارک رمضان و افزایش رویکرد مردم به مجامع و مجالس قرآنی مراسم جزء خوانی قرآن در هشت مسجد فعال شهرستان درحال برگزاری است.

وی افزود : با هماهنگی هیئت امنای مساجد، مراکز و موسسات قرآنی، قاریان قرآن ویژه برنامه متمرکز جزءخوانی قرآن مجید از تاریخ 31 تیر سال جاری تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.

وی افزود: تلاش می کنیم در سایه الطاف بیکران الهی و در ماه بهار قرآن و نیز با بهره گیری از ترتیل خوانان اهل سنت و تشیع برتر شهرستان ساعات معنوی خوبی برای شرکت کنندگان در این مراسم فراهم سازیم.

توزیع کتابچه راهنمای سلامت در آق قلا

حجت الاسلام رضا فرامرزی رئیس تبلیغات اسلامی آق قلا با اعلام این مطلب گفت : کتابچه راهنمای سلامت درماه مبارک رمضان با هدف ارتقای سطح سلامت روزه داران دربین مخاطبین مساجد، هیئات و مراکز فرهنگی سطح شهرستان توزیع شد.

وی افزود: دراین کتابچه که نوشته دکتر علی یزدی نژاد و دکتر سید رمضان محسن پور است، تلاش شده نتایج مطالعات محققین رشته پزشکی در زمینه روزه داری را با احادیث آیات و روایات منقول از معصومین عظیم الشان با ظرافت تلفیق نمایند ومجموعه ای ارزشمند دراین زمینه به شمار می رود.

1200 جلداز این کتابچه در اختیار مخاطبین، ادارات، هیئات و مساجد و روحانیون قرار گرفت.