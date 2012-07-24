به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال مس کرمان و نفت تهران در حالی چهارشنبه شب به مصاف هم می‌روند که یکی از جذابیت‌های این بازی رویارویی مصطفی سیفی بازیکنی که نزدیک به چهار سال پیراهن مس را بر تن کرد، برابر تیم سابقش است.

جدایی این بازیکن از مس حرف و حدیث‌های زیادی ایجاد کرد و خیلی از هواداران مس هم با جدایی این بازیکن مخالف بودند اما به هر شکل با نظر ابراهیم قاسمپور، سیفی از مس کرمان جدا شد.

این بازیکن پیش از بازی تیمش برابر مس کرمان به خبرنگار مهر گفت: من خیلی دوست داشتم که این فصل نیز در کرمان بازی کنم.

وی ادامه داد: به هر شکل من چند سال در این شهر و مس بازی کرده بودم و کاملا با شرایط تیم آشنا شده بودم طوری که به تیم ملی هم رسیده بودم اما بعضی از آقایان به دلایل شخصی من را نخواستند و من مجبور شدم با بی مهری تمام از مس بروم.

سیفی در رابطه با کوتاهی باشگاه مس کرمان در مورد حفظ او نیز اظهار داشت: در باشگاه فقط یک نفر که در انتقالات همه کاره تیم شده بود من را نمی‌خواست و من با هر کسی که در باشگاه سمت داشت صحبت می‌کردم بر حفظ من تاکید داشتند ولی متاسفانه این افراد آنقدر قدرت داشتند که برخلاف نظر همه زمینه جدایی من را فراهم کنند.

هافبک فعلی تیم نفت تهران در رابطه با برخورد تماشاگران مس کرمان با خود گفت: از چند روز قبل و از همان اولین ساعاتی که به کرمان آمدم مورد لطف هواداران مس قرار داشتم و آنها نیز گفتند که مثل من بابت جدائی‌ام از مس ناراحت هستند.

وی ادامه داد: آنها در قلب من جا دارند اما به هر حال به عنوان یک بازیکن حرفه‌ای باید با پیراهن نفت برابر مس تمام تلاش خود را بکنم.

سیفی گفت: مس کرمان را آنقدر دوست دارم که اگر در این بازی موفق به گلزنی شوم اصلا خوشحالی نخواهم کرد.

وی در رابطه با اینکه قبل از بازی به سمت قاسمپور می‌رود، گفت: اصلا دلیلی برای این کار نمی‌بینم. او احترام من را رعایت نکرد از همین رو قبل از بازی به سمتش نمی‌روم.