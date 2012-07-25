مجتبی عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اردوهای آماده سازی که پس از کسب سهمیه المپیک برای حضور در این بازیها داشت، اظهارداشت: بعد از حضور در رقابتهای جام جهانی اسپانیا و لهستان، تمریناتم را در کمپ تمرینی اوکراین دنبال کردم. البته آخرین برنامه آماده سازی من مربوط به حضور در بلاروس بود که بیشترین تاثیر را روی آمادگی من گذاشت.
وی که چند روز پیش به اردوی خود در بلاروس پایان داد، تصریح کرد: بلاروس بهترین اردوی من بود. در این اردو با قهرمان جهان و المپیک تمرین کردم و توانستم خود را به آمادگی صددرصد برسانم. طوری که با تمام توان مهیای سفر به لندن شدم.
شمشیرباز المپیکی ایران با یادآوری اینکه چند روز زودتر از آغاز مسابقات شمشیربازی بازیهای المپیک در لندن حاضر خواهد شد، خاطرنشان کرد: یکشنبه آینده (هشتم مردادماه) مسابقاتم آغاز میشود. تا آن زمان هم تمریناتم را پیگیری میکنم تا روز مسابقه آمادگی کاملم خدشهدار نشود.
عابدینی که پس از 37 سال موفق به کسب سهمیه المپیک برای شمشیربازی ایران شد، با اشاره به نامشخص بودن حریفانش در اولین روز مسابقات گفت: با توجه به چگونگی برنامه بازیها هنوز معلوم نیست اولین رقابتم با کدام ورزشکار است اما در هر صورت آماده آغاز بازیها هستم.
"عملکرد مجتبی عابدینی در بازیهای المپیک چگونه خواهد بود؟"، وی در پاسخ به این پرسش گفت: ششمیربازی ایران پس از چند دهه موفق به ورود به المپیک شده است. این خود موفقیتی بزرگ است اما من به این موضوع بسنده نمیکنم. از طرفی نتیجهگیری در المپیک اصلا قابل پیشبینی نیست. چه بسا قهرمان المپیک در همان مرحله مقدماتی حذف شود و ورزشکار دیگری قهرمان شود.
عابدینی در پایان تاکید کرد: با همه اینها میخواهم بهترین نتیجه ممکن را در المپیک لندن بگیرم. به طور حتم بهترین نتیجه برای هر ورزشکاری با هر موقعیتی کسب مدال است. من هم دوست دارم مدال بگیرم و با همه توان بازی میکنم.
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