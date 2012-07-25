مجتبی عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اردوهای آماده سازی که پس از کسب سهمیه المپیک برای حضور در این بازی‎ها داشت، اظهارداشت: بعد از حضور در رقابت‎های جام جهانی اسپانیا و لهستان، تمریناتم را در کمپ تمرینی اوکراین دنبال کردم. البته آخرین برنامه آماده سازی من مربوط به حضور در بلاروس بود که بیشترین تاثیر را روی آمادگی من گذاشت.

وی که چند روز پیش به اردوی خود در بلاروس پایان داد، تصریح کرد: بلاروس بهترین اردوی من بود. در این اردو با قهرمان جهان و المپیک تمرین کردم و توانستم خود را به آمادگی صددرصد برسانم. طوری که با تمام توان مهیای سفر به لندن شدم.

شمشیرباز المپیکی ایران با یادآوری اینکه چند روز زودتر از آغاز مسابقات شمشیربازی بازی‏های المپیک در لندن حاضر خواهد شد، خاطرنشان کرد: یکشنبه آینده (هشتم مردادماه) مسابقاتم آغاز می‎شود. تا آن زمان هم تمریناتم را پیگیری می‎کنم تا روز مسابقه آمادگی کاملم خدشه‏دار نشود.

عابدینی که پس از 37 سال موفق به کسب سهمیه المپیک برای شمشیربازی ایران شد، با اشاره به نامشخص بودن حریفانش در اولین روز مسابقات گفت: با توجه به چگونگی برنامه بازی‏ها هنوز معلوم نیست اولین رقابتم با کدام ورزشکار است اما در هر صورت آماده آغاز بازی‏ها هستم.

"عملکرد مجتبی عابدینی در بازی‏های المپیک چگونه خواهد بود؟"، وی در پاسخ به این پرسش گفت: ششمیربازی ایران پس از چند دهه موفق به ورود به المپیک شده است. این خود موفقیتی بزرگ است اما من به این موضوع بسنده نمی‏کنم. از طرفی نتیجه‌گیری در المپیک اصلا قابل پیش‎بینی نیست. چه بسا قهرمان المپیک در همان مرحله مقدماتی حذف شود و ورزشکار دیگری قهرمان شود.

عابدینی در پایان تاکید کرد: با همه اینها می‎خواهم بهترین نتیجه ممکن را در المپیک لندن بگیرم. به طور حتم بهترین نتیجه برای هر ورزشکاری با هر موقعیتی کسب مدال است. من هم دوست دارم مدال بگیرم و با همه توان بازی می‎کنم.