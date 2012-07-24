سئوال از وزیر درباره سهم ایران در خزر/ صالحی به 3 سئوال نمایندگان پاسخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پی جلسه صبح امروز این کمیسیون خبرداد که وزیر امور خارجه در این جلسه در پاسخ به سئوال نماینده اردکان گفت: تلاش وزارت امور خارجه در کلیه رفت و آمدها و مذاکرات بهره وری از ظرفیت های دیپلماتیک است و در حال حاضر تمام تلاش خود را جهت بهبود روابط با همسایگان و کشورهای حوزه خلیج فارس به کار گرفته ایم.

به گفته این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس صالحی در این جلسه ضمن رد مجدد و کذب محض خواندن دستگیری خود در قبرس و یا درخواست جمهوری اسلامی مبنی بر ملاقات با وزیر خارجه انگلیس در کابل گفت که القاء اطلاعات نادرست علیه سیاست خارجی هدفمند است.

نقوی حسینی گفت: سئوال دوم از وزیر امور خارجه از طرف مهدی سنایی در مورد سهم 20 درصدی جمهوری اسلامی ایران از دریای خزر مطرح شد در این ارتباط وزیر امور خارجه گفت که وزارت خارجه دقیقا مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی عمل کرده و می کند و از حق السهم ایران نخواهیم گذشت تا رژیم حقوقی دریای خزر با همکاری سایر کشورهای سهیم تهیه شود و مورد موافقت کلیه کشورها قرار گیرد.

به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سئوال سوم از وزیر امور خارجه را یونس اسدی نماینده مشکین شهر مطرح کرد. وزیر خارجه خارجه در ارتباط با کشور آذربایجان گفت که ما معتقدیم باید با کمال دقت و توجه پیش برویم تا هماهنگی لازم در همه بخش ها به ویژه در موضع گیری ها صورت پذیرد.

حسینی گفت : مسائل میانمار نیز در جلسه امروز با حضور وزیر امور خارجه و کارشناسان و مسئولان دستگاه های ذیربط به طور جامع مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه فاجعه میانمار و قتل عام مسلمانان میانمار حادثه ای نیست که به سادگی بتوان از آن عبور کرد، ادامه داد: مسلمانان میانمار از حقوق اولیه شهروندی برخوردار نیستند، مورد حمله و کشتار واقع شده اند و ما موظف هستیم اقدامات جدی را در این ارتباط انجام دهیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران باید به دنبال تشکیل کمیته حقیقت یابی از سوی سازمان ملل متحد و مجامع بین المللی باشد ومیانمار باید از طریق مجامع بین المللی به عضویت مجامع حقوق بشری و کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری در آید.

وی کمک رسانی به مسلمانان میانمار و برگزاری همایش های بررسی ابعاد فاجعه را از جمله راه کارهای دیگر برخورد با فاجعه انسانی میانمار خواند.