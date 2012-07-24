  1. استانها
  2. قزوین
۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۰۶

سرهنگ عسگری:

12 هزار پاکت سیگار قاچاق در قزوین کشف شد

12 هزار پاکت سیگار قاچاق در قزوین کشف شد

قزوین- خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین از کشف 12 هزار و 490 پاکت سیگار قاچاق در دو اقدام پلیسی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار محمد قربان عسگری در این باره اظهارداشت: ماموران یگان امداد قزوین هنگام کنترل خودروهای عبوری در عوارضی آزاد راه قزوین، ‌زنجان به یک دستگاه سواری پژو 405 با دو سرنشین مشکوک و دستور ایست صادر کردند.
 
وی یادآورشد: راننده خودرو با مشاهده ماموران اقدام به فرار کرد که پس از مدتی تعقیب و گریز و شلیک چند تیر سرانجام خودرو، توسط پلیس متوقف شد.
 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین گفت: ماموران یگان این استان در بازرسی از پژو 405، هفت هزار و 490 پاکت سیگار خارجی قاچاق کشف و راننده و سرنشین این خودرو را دستگیر کردند.
 
سرهنگ عسگری افزود:‌ ماموران پلیس آگاهی شهرستان البرز استان قزوین در اقدامی دیگر هنگام گشت ‌زنی به یک دستگاه سواری سمند مشکوک و پس از متوقف کردن خودرو، در بازرسی از این خودرو تعداد پنج هزار پاکت سیگار خارجی قاچاق کشف و راننده و سرنشین خودرو سمند را دستگیر کردند.
 
وی تصریح کرد: پلیس ضمن کنترل محور‌های مواصلاتی استان قزوین با پدیده قاچاق قاطعانه مقابله خواهد کرد.
کد مطلب 1657150

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها