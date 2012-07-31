استفاده از واژگان رعب انگیز در رسانه گردشگر را فراری می دهد

حسینعلی ذوالفقاری درباره اظهارات چندی قبل رئیس سازمان میراث فرهنگی در مورد ورود هفت و نیم میلیون گردشگر خارجی تا پایان سال 91 و چشم انتظاری برای ورود 20 میلیون نفر تا سالهای آتی به خبرنگار مهر گفت: اخیرا مسئولان صنایع دستی نیز گفته اند که می خواهند تولیدات را 300 درصد افزایش دهند درحالی که نمی گویند این آمارها را بر اساس کدام منطق و مبنایی بیان می کنند به عنوان مثال در بخش تولیدات صنایع دستی آیا انقدر تسهیلات دراختیار تولید کنندگان قرار داده ایم که انتظار داریم این روند را 300 درصد افزایش دهیم؟

کارشناس ارشد برنامه ریزی کشور ادامه داد: متاسفانه چند سالی است که مسئولان سازمان میراث فرهنگی زمانی که در صندلی خود می نشینند آمارهایی می دهند که براساس آنچه هویداست اجرایی نیست درصورتی که این وعده ها نیاز به الزاماتی دارد و فضای کسب و کار که یکی از آنها گردشگری است، فضای آرام بخش می خواهد.

ذوالفقاری گفت: درحال حاضر مشکل نوسانات نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل دلسردی ورود گردشگران خارجی به کشور شده است چرا که نمی دانند اگر این هفته به عنوان مثال هزار دلار با خود به ایران بیاورند دچار مشکل می شوند یا خیر چون مدام این قیمت ها در حال کاهش و افزایش است.

این استاد دانشگاه بیان کرد: اکنون پنج ماه از سال گذشته و درحالی اعلام می کنند که می خواهند هفت میلیون و 500 هزار گردشگر خارجی به ایران بیاورند که مشخص نیست در این مدت چند نفر گردشگر ورودی داشته ایم.