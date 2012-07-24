  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۲۱

اخبارکوتاه/

اجرای طرح ضیافت الهی در آذربایجان شرقی

اجرای طرح ضیافت الهی در آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف وامور خیریه آذربایجان شرقی گفت:طرح ضیافت الهی همزمان با ایام ماه مبارک رمضان در امامزاده ها و مساجد سطح استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام سید شهاب الدین حسینی صبح امروزسه شنبه درگفتگوبا خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: این طرح در سطح 400 امامزاده ومسجد محوری استان همکاری عموم مردم مومن برگزار می شود .

وی اظهار داشت : همچنین در اجرای این برنامه نهادهای فرهنگی با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همکاری دارند.

حجت الاسلام حسینی ادامه داد: در این طرح مردم به ویژه جوانان با نحوه ی زندگی ائمه معصومین(ع) و استفاده  بهینه از برکات ماه مبارک رمضان آشنا می شوند.

وی تصریح کرد: امید وارم مردم ولایتمدار استان با شرکت در این برنامه ها رونق مجالس برگزارشده را افزایش دهند.

انتخاب سرپرست جدید اوقاف و امور خیریه شهرستان خسروشاه

حجت الاسلام حسن حیدرزاده با حکمی از سوی مدیر کل اوقاف وامورخیریه آذربایجان شرقی به عنوان سرپرست جدید نمایندگی این اداره کل در خسروشاه منصوب شد .

حجت الاسلام سید شهاب الدین حسینی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان در مراسم معارفه سرپرست جدید سرپرست خسروشاه گفت: امیدوارم سرپرست جدید در این سمت در جهت حفظ موقوفات و حمایت از حقوق معنوی واقفین نهایت تلاش را داشته باشد.
 

کد مطلب 1657154

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها