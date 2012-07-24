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۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۵۷

جهانگیری خبر داد:

تحقق 85 درصدی تعهدات آموزشی فنی و حرفه‌ای استان مرکزی

تحقق 85 درصدی تعهدات آموزشی فنی و حرفه‌ای استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: معاون فنی آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی از تحقق 85 درصدی تعهدات آموزشی این اداره کل در 3 ماهه اول امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهانگیری پیش از ظهر سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: ارائه آموزش های فنی و حرفه ای در قالب یک میلیون و 451 هزار و 300 نفر ساعت از تعهدات  اداره کل فنی و حرفه ای استان مرکزی در سه ماهه اول امسال بود که از این مجموع یک میلیون و 227 هزار و 603 نفر ساعت محقق شد.

وی با بیان این که ارائه آموزش های فنی و حرفه ای در بخش های مختلف مراکز ثابت، سیار، روستایی، صنایع و پادگان ها صورت می گیرد ادامه داد: تهعدات آموزشی 3 ماهه اول اداره کل فنی و حرفه ای استان مرکزی در مرکز ثابت دولتی درجه یک اراک 102 درصد، در مرکز مهارت های پیشرفته 105 درصد و در مرکز امام مهدی این شهر 89 درصد محقق شده است.

معاون فنی آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی یادآور شد: در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز 100 مدیریت آموزشی استان در حوزه فنی و حرفه ای به بخش خصوصی واگذار شده است و این در حالیست که در بخش واگذاری کارگاه های آموزشی به بخش خصوصی نیز استان مرکزی شاهد تحقق عملکرد 102 درصدی دراین بخش است.

جهانگیری با اشاره به فعالیت 264 آموزشگاه فنی و حرفه ای فعال در بخش خصوصی در استان مرکزی تعهد سه ماهه این مراکز را 600 هزار نفر ساعت عنوان کرد و گفت: آموزشگاه های فنی و حرفه ای استان مرکزی در بخش خصوصی توانستند با آموزش 708 هزار و 916 نفر ساعت در سه ماهه اول امسال عملکرد 118 درصدی از خود برجای گذارند.

کد مطلب 1657156

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