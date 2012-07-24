  1. جامعه
۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۲۰

با حکم رئیس تعزیرات؛

حاجی پاشا معاون فن آوری تعزیرات کشور شد

حاجی پاشا معاون فن آوری تعزیرات کشور شد

طی حکمی از طرف آقای مژدهی معاون وزیر دادگستری ورئیس سازمان تعزیرات حکومتی ،آقای نظرعلی حاجی پاشا به عنوان سرپرست معاونت فن آوری، طرح و برنامه سازمان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بدین شرح است:

جناب آقای نظرعلی حاجی پاشا
معاون محترم رئیس سازمان ومدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران

سلام علیکم

نظر به حسن سابقه وتجارب ارزنده جنابعالی درانجام وظایف محوله،به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست معاونت فن آوری،طرح وبرنامه سازمان تعیین و منصوب می شوید.امیداست با استعانت ازدرگاه ایزدمنان وبا به کارگیری تمام توان خویش درسال تولیدملی ،حمایت ازکاروسرمایه ایرانی ،این سازمان را دررسیدن به اهداف عالیه اش یاری دهید.

توفیق روزافزون شمارا درراه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت رهبری های داهیانه مقام معظم رهبری واهداف دولت عدالت محورازدرگاه الهی خواستارم.  علی مژدهی

کد مطلب 1657159

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