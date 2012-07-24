برپایی نمایشگاه کاریکاتور و نامواره در همدان/ برگزاری نماز جماعت در 3200 مسجد

به گزارش خبرنگار مهر، امامزاده عقیل همدان با 200 سال قدمت امسال مرمت می شود.

بر اساس این گزارش، بنای امامزاده عقیل 200 سال قدمت دارد و برای نخستین‌بار مرمت می شود.

مرمت پشت بام، نماهای جنوبی و شرقی بنای امامزاده با 200 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی انجام خواهد شد.

امامزاده عقیل در همدان، بخش مرکزی روستای دستجرد واقع شده و از نوادگان امام حسن مجتبی(ع) است.

بنای امامزاده به صورت هشت ضلعی و با 350 مترمربع زیربنا ساخته شده است.

برگزاری نماز جماعت در 3200 مسجد در همدان

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان گفت: در ماه رمضان نماز جماعت در 3200 مسجد برگزار می شود.

حجت‌الاسلام احد آزادیخواه اظهار داشت: در سایر ایام سال 400 مسجد فعال در استان همدان وجود دارد که در آنها نیز نماز جماعت برگزار می‌شود.

وی از فعال شدن 126 مؤسسه و خانه قرآن در استان همدان در ماه رمضان خبر داد و گفت: برگزاری کرسی‌های تلاوت نیز از دیگر برنامه‌های سازمان تبلیغات در این ایام است.

آزادیخواه با اشاره به دعوت از قاریان بومی استانی، شهرستانی و ملی در ماه رمضان، یادآور شد: در شب‌های قدر نیز تمام مساجد استان همدان برنامه ویژه دارند.

برپایی نمایشگاه کاریکاتور و نامواره در همدان

نگارخانه حوزه هنری همدان میزبان آثار مسعود احمدوند بادامی با مضمون کاریکاتور و نامواره است.

در این نمایشگاه 50 اثر تصویرسازی، کاریکاتور، نامواره (لوگو) و پوستر از آثار محمود احمدوند بادامی در نگارخانه حوزه هنری همدان به روی دیوار رفته است.

این نمایشگاه تا نهم مردادماه، صبح‌ها از ساعت 9 تا 13 و بعدازظهرها از ساعت 15 تا 18 پذیرای علاقمندان و هنرجویان است.

مسعود احمدوند متولد 1361 در تویسرکان و فارغ‌التحصیل دانشگاه انقلاب است و کار خود را از سال 1380 آغاز کرده است.

ثبت روزی برای گردهمایی خانواده سینمایی همدان

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از ثبت روزی برای گردهمایی خانواده سینمایی استان در تقویم برنامه‌های هنری همدان خبر داد.

فیض منش اعلام کرد: با مشخص شدن یک روز در سال، انجمن سینمای جوان استان متعهد می‌شود هر سال در آن روز اتفاق سال سینمایی استان همدان را رقم بزند.

فیض منش افزود: با تصویب این موضوع هر سال در زمان مشخصی، گردهمایی بزرگ سینمایی استان همدان برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: دفاتر انجمن سینمای جوان باید با روش‌های متعهدانه، هنرمندان و سینماگران متعهد و ارزشی تربیت کنند.

آموزش احکام ویژه دختران نوجوان در کانونهای هنری برگزار می شود

همزمان با ماه مبارک رمضان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز اسدآباد با همکاری سازمان تبلیغات شهرستان ویژه برنامه احکام با موضوع "بوستان‌های معرفت" را برگزار می‌کند.

بر اساس این گزارش، این کلاسها ویژه اعضای نوجوان دختر است و هدف از اجرای این برنامه فرهنگی - دینی آشنا نمودن دختران با مسائل دینی احکام، احادیث و آموزش چگونگی برخورد نوجوانان با آسیب‌ها و خطرات اجتماعی است.

برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی اعضای دختر نوجوان مرکز نیز از دیگر فعالیت‌های مرکز اسدآباد است.

احداث کتابخانه مرکزی ملایر اعتبار گرفت

فرماندار ویژه ملایر از اختصاص دو میلیارد ریال اعتبار از محل تملک دارایی ها برای احداث کتابخانه مرکزی ملایر خبر داد.

حسن خیریانپورافزود: افزون بر این، 200 میلیون ریال از محل تملک دارایی ها برای تعمیر و تجهیز کتابخانه های عمومی شهرستان ملایر اختصاص یافت.

وی احداث کتابخانه مرکزی در ملایر را از دغدغه ها و نیاز اساسی مردم عنوان کرد و اظهار داشت: در سال گذشته بیش از 400 میلیون ریال و در سه ماهه امسال، 85 میلیون ریال به حساب کتابخانه های عمومی واریز شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر، 50 کانون فرهنگی و هنری مساجد در ملایر فعال است که تا پایان سال، به 150 کانون افزایش پیدا می کند.